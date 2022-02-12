https://ria.ru/20220212/peregovory-1772463768.html

Лавров и Блинкен поговорили по телефону

Лавров и Блинкен поговорили по телефону - РИА Новости, 12.02.2022

Лавров и Блинкен поговорили по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого заявил, что пропагандистская... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:22

2022-02-12T15:22

2022-02-12T16:57

сергей лавров

энтони блинкен

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россия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого заявил, что пропагандистская кампания Вашингтона и его союзников по поводу "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.Переговоры прошли по американской инициативе, отметили во внешнеполитическом ведомстве."Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", — говорится в заявлении.Кроме того, речь шла и об ответе США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Лавров подчеркнул, что переданный Москве документ игнорирует ключевые положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей."Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", — заключили в МИД.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220126/ssha-1769577435.html

https://ria.ru/20220210/ssha-1772038727.html

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сергей лавров, энтони блинкен, в мире, сша, россия, киев, ситуация в днр и лнр