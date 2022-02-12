https://ria.ru/20220212/parizh-1772460393.html

В Париже усилили полицейские патрули из-за акции "Конвой свободы"

В Париже усилили полицейские патрули из-за акции "Конвой свободы" - РИА Новости, 12.02.2022

В Париже усилили полицейские патрули из-за акции "Конвой свободы"

Усиленное присутствие правоохранительных органов наблюдается в субботу утром на Елисейских полях в Париже, к Триумфальной арке подъехали три бронетранспортёра - РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:10

2022-02-12T15:10

2022-02-12T18:11

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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Усиленное присутствие правоохранительных органов наблюдается в субботу утром на Елисейских полях в Париже, к Триумфальной арке подъехали три бронетранспортёра - так полиция готовится к запрещенной властями акции "Конвой свободы" против коронавирусных ограничений, передаёт корреспондент РИА Новости.Подобная спецтехника выводилась на улицы в Париже во время протестов движения "желтых жилетов" в декабре 2018 года, которые сопровождались масштабными беспорядками.Триумфальная арка в субботу по-прежнему открыта для посещения. Сохранятся спокойная обстановка, и лишь присутствие бронетехники может вызвать удивление у туристов.В пятницу три бронетранспортёра находились около Пети Пале (Малого Дворца).Ранее в субботу префектура полиции сообщила о задержании 500 автомобилей в разных точках на подъезде к Парижу.Французские автомобилисты, вдохновлённые протестными акциями в Канаде, выехали в среду с юга Франции, в четверг и пятницу - из других регионов страны – в Париж, чтобы провести акцию против коронавирусных ограничений. Полиция французской столицы запретила проведение манифестации, получившей название "Конвой свободы".С пятницы в Париже мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог города "Конвоем свободы". На улицу была выведена специальная техника – эвакуаторы, водометы, автокраны.Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к спокойствию на фоне готовящегося протеста автоколонны "Конвой свободы".

https://ria.ru/20220210/frantsiya-1772093038.html

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в мире, эммануэль макрон, париж, франция, коронавирус covid-19, канада