https://ria.ru/20220212/panikery-1772400296.html

Полянский прокомментировал заявление о скором "нападении" России на Украину

Полянский прокомментировал заявление о скором "нападении" России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Полянский прокомментировал заявление о скором "нападении" России на Украину

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что РФ... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:22

2022-02-12T01:22

2022-02-12T01:22

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ООН, 12 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что РФ может якобы "напасть" на Украину уже на следующей неделе, заявил, что "у паникеров открылось второе дыхание".В пятницу Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе. Он также отметил, что США считают, что РФ может якобы "напасть" на Украину во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине. Подобные планы Россия категорически отрицает. Позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных 3 тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели."Наши войска все еще на нашей территории, и интересно, а США сами вторгнутся на Украину? Кто-то же должен, после такой паникерской кампании", — добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220212/napadenie-1772399957.html

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в мире, дмитрий песков, россия, киев, сша, министерство обороны сша, нато, оон