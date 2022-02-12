Полянский прокомментировал заявление о скором "нападении" России на Украину
Зампостпреда при ООН Полянский ответил на заявление о скором "нападении" России на Украину
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 12 фев — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что РФ может якобы "напасть" на Украину уже на следующей неделе, заявил, что "у паникеров открылось второе дыхание".
В пятницу Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе. Он также отметил, что США считают, что РФ может якобы "напасть" на Украину во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине. Подобные планы Россия категорически отрицает. Позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных 3 тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели.
"Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникеров явно открылось второе дыхание", — написал Полянский в своем Twitter.
"Наши войска все еще на нашей территории, и интересно, а США сами вторгнутся на Украину? Кто-то же должен, после такой паникерской кампании", — добавил он.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.