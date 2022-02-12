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Депутат Мосгордумы Герасимов предложил увековечить память Зинаиды Кириенко

Депутат Мосгордумы Герасимов предложил увековечить память Зинаиды Кириенко - РИА Новости, 12.02.2022

Депутат Мосгордумы Герасимов предложил увековечить память Зинаиды Кириенко

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Зинаиды... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:45

2022-02-12T10:45

2022-02-12T11:12

мосгордума

евгений герасимов

зинаида кириенко

умерла зинаида кириенко

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко и заявил, что она - легенда нашего кино, которая не может быть не удостоена памяти и таблички.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил ранее РИА Новости зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев."Конечно, это выдающаяся актриса, это легенда нашего кино. За один только "Тихий Дон", за ее героиню, конечно, она не может быть не удостоена памяти. По правилам памятная табличка народным артистам вешается через 10 лет, но в некоторых случаях возможна и через 5 лет. Я не сомневаюсь, предложение будет наверняка внесено - я думаю, что Союз кинематографистов внесет его, и мы обсудим. Так, конечно, она достойна таблички, и Союз кинематографистов через определенное время обязательно, я думаю, выйдет с этим предложением, сейчас пока еще никто предложений не вносил", - заявил Герасимов.Он также отметил, что это большая утрата, и Зинаида Кириенко была светлым, душевным и добрым человеком.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.

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мосгордума, евгений герасимов, зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, рсфср