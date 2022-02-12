Румыния решила отозвать часть сотрудников дипмиссий с Украины
Румынии решила отозвать часть сотрудников дипмиссий с Украины, посольство продолжит работу
Флаг Румынии
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. МИД Румынии решил вернуть на родину неосновной персонал посольства в Киеве, члены семей дипломатов уже дома, говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства.
"Приняты все меры по добровольной репатриации членов семей дипломатических и консульских сотрудников представительств Румынии в Украине, процесс их возвращения завершен. МИД принял решение об отзыве ненужного дипломатического и консульского персонала из дипломатического представительства и некоторых консульских учреждений в Украине", - говорится в заявлении.
При этом посольство и консульства Румынии на Украине продолжат работу и готовы помочь румынским гражданам.
МИД настоятельно рекомендует гражданам Румынии избегать любых поездок на Украину. Тем, кто уже находится на территории этой страны, настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на Крымский полуостров и восток Украины, Донецкую и Луганскую области, а также на границу Украины с Россией и Белоруссией.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
11 февраля, 08:00Когда США подожгут Донбасс