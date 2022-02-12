Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/otzyv-1772505826.html
Румыния решила отозвать часть сотрудников дипмиссий с Украины
Румыния решила отозвать часть сотрудников дипмиссий с Украины - РИА Новости, 12.02.2022
Румыния решила отозвать часть сотрудников дипмиссий с Украины
МИД Румынии решил вернуть на родину неосновной персонал посольства в Киеве, члены семей дипломатов уже дома, говорится в распространенном в субботу заявлении... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T20:16
2022-02-12T20:16
в мире
румыния
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. МИД Румынии решил вернуть на родину неосновной персонал посольства в Киеве, члены семей дипломатов уже дома, говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства."Приняты все меры по добровольной репатриации членов семей дипломатических и консульских сотрудников представительств Румынии в Украине, процесс их возвращения завершен. МИД принял решение об отзыве ненужного дипломатического и консульского персонала из дипломатического представительства и некоторых консульских учреждений в Украине", - говорится в заявлении.При этом посольство и консульства Румынии на Украине продолжат работу и готовы помочь румынским гражданам.МИД настоятельно рекомендует гражданам Румынии избегать любых поездок на Украину. Тем, кто уже находится на территории этой страны, настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на Крымский полуостров и восток Украины, Донецкую и Луганскую области, а также на границу Украины с Россией и Белоруссией.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220212/flag-1772502439.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
румыния
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_d09915f5d821b3aa3d404a2807d1c7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, украина
20:16 12.02.2022
 
Румыния решила отозвать часть сотрудников дипмиссий с Украины

Румынии решила отозвать часть сотрудников дипмиссий с Украины, посольство продолжит работу

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. МИД Румынии решил вернуть на родину неосновной персонал посольства в Киеве, члены семей дипломатов уже дома, говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства.
"Приняты все меры по добровольной репатриации членов семей дипломатических и консульских сотрудников представительств Румынии в Украине, процесс их возвращения завершен. МИД принял решение об отзыве ненужного дипломатического и консульского персонала из дипломатического представительства и некоторых консульских учреждений в Украине", - говорится в заявлении.
Здание посольства Великобритании в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
Вчера, 19:47
Экс-дипломат прокомментировал снятие флага с посольства Британии в Киеве
При этом посольство и консульства Румынии на Украине продолжат работу и готовы помочь румынским гражданам.
МИД настоятельно рекомендует гражданам Румынии избегать любых поездок на Украину. Тем, кто уже находится на территории этой страны, настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на Крымский полуостров и восток Украины, Донецкую и Луганскую области, а также на границу Украины с Россией и Белоруссией.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
 
В миреРумынияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала