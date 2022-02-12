https://ria.ru/20220212/orban-1772503113.html

Орбан назвал санкции против России стратегической ошибкой Евросоюза

Орбан назвал санкции против России стратегической ошибкой Евросоюза - РИА Новости, 12.02.2022

Орбан назвал санкции против России стратегической ошибкой Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что "закрываясь" от сотрудничества с Россией, Евросоюз совершает стратегическую ошибку и уступает экономические... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T19:54

2022-02-12T19:54

2022-02-12T19:55

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виктор орбан

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что "закрываясь" от сотрудничества с Россией, Евросоюз совершает стратегическую ошибку и уступает экономические возможности Китаю."Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России - тупиком. Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю. Это стратегическая ошибка. Мы не можем изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому мы разработали и используем венгерскую модель. Мы являемся членами ЕС и НАТО, но при этом сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии доказывает, что это возможно", - сказал Орбан в своей ежегодной речи. Трансляция велась на его Youtube-канале.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что Венгрия не налагала вето на введение санкций против России, чтобы не нарушать единство в Европе, но они оказались провалом.Евросоюз ранее заявлял, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770507280.html

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html

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в мире, евросоюз, нато, венгрия, россия, виктор орбан