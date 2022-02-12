19:54 12.02.2022 (обновлено: 19:55 12.02.2022)
Орбан назвал санкции против России стратегической ошибкой Евросоюза
Премьер Венгрии Орбан назвал санкции против России стратегической ошибкой Евросоюза
© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что "закрываясь" от сотрудничества с Россией, Евросоюз совершает стратегическую ошибку и уступает экономические возможности Китаю.
"Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России - тупиком. Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю. Это стратегическая ошибка. Мы не можем изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому мы разработали и используем венгерскую модель. Мы являемся членами ЕС и НАТО, но при этом сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии доказывает, что это возможно", - сказал Орбан в своей ежегодной речи. Трансляция велась на его Youtube-канале.
1 февраля, 16:10В Европе испугались последствий введения санкций против России
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что Венгрия не налагала вето на введение санкций против России, чтобы не нарушать единство в Европе, но они оказались провалом.
Евросоюз ранее заявлял, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.