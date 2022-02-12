https://ria.ru/20220212/onischenko-1772491604.html

Онищенко призвал уголовно наказать отца студентки МГУ Тепляковой

Онищенко призвал уголовно наказать отца студентки МГУ Тепляковой - РИА Новости, 12.02.2022

Онищенко призвал уголовно наказать отца студентки МГУ Тепляковой

Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова сама испытывает огромный стресс и нуждается в психологической помощи, ее работа в качестве... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T18:04

2022-02-12T18:04

2022-02-12T18:04

общество

алиса теплякова

мгу имени м. в. ломоносова

геннадий онищенко

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова сама испытывает огромный стресс и нуждается в психологической помощи, ее работа в качестве психолога - "дикий эксперимент", а отца девочки Евгения Теплякова нужно привлечь к ответственности за эксплуатацию детского труда, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в "Живом журнале", что психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса - "уникальный специалист, и у неё мало времени"."Она в огромном стрессе сейчас находится, она многое ещё не может понять в силу своей физиологии. Это дикий эксперимент. Здесь не 50 тысяч волнуют... а вот сама девочка. Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из неё жизненных соков сейчас идет", - сказал Онищенко.Он пояснил, что организм девочки ещё растёт, она сталкивается с непониманием в коллективе, так как её однокурсники в два раза старше её. И в добавление к этим проблемам, она сама начинает оказывать психологические консультации."Понятно, отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности", - подчеркнул Онищенко.По его словам, Теплякова обладает прекрасной памятью, у неё есть определённый объем знаний, но она вырвана из естественного развития, поэтому, с точки зрения возрастной психологии, ей самой необходимы консультации психолога.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.

https://ria.ru/20220118/teplyakova-1768349849.html

https://ria.ru/20211226/spch-1765536665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алиса теплякова, мгу имени м. в. ломоносова, геннадий онищенко