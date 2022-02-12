https://ria.ru/20220212/nota-1772502186.html

Минобороны вручило ноту военному атташе США после ситуации с подлодкой

Минобороны вручило ноту военному атташе США после ситуации с подлодкой - РИА Новости, 12.02.2022

Минобороны вручило ноту военному атташе США после ситуации с подлодкой

Минобороны РФ вручило ноту военному атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщили журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T19:46

2022-02-12T19:46

2022-02-12T23:48

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобороны РФ вручило ноту военному атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщили журналистам в военном ведомстве."12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России, в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации, представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота", - сказали в Минобороны.В ведомстве отметили, что представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права."Провокационные действия подлодки ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем", - сказали в министерстве.Там подчеркнули, что "Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации".Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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в мире, россия, сша, министерство обороны сша, тихоокеанский флот вмф россии, военно-морские силы сша