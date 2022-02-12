https://ria.ru/20220212/nalogi-1772446480.html
Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму
Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму - РИА Новости, 12.02.2022
Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму
Правительство России на заседании в четверг одобрило проведение эксперимента по установлению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях специального... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:38
2022-02-12T13:38
2022-02-12T13:38
экономика
россия
правительство рф
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проведение эксперимента по установлению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 20281-8 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что кабмин также одобрил нормативы зачисления доходов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации от налогоплательщиков, перешедших на специальный налоговый режим. Планируется установить нормативы зачисления доходов от указанного специального налогового режима в бюджеты субъектов РФ в размере 54%.Ожидается, что эксперимент по переходу продлится 6 лет. Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.В Госдуму 18 ноября 2021 года внесен проект поправок в Налоговый кодекс РФ, который предусматривает введение нового налогового режима для микропредприятий "Автоматизированная упрощенная система налогообложения".
https://ria.ru/20220125/patent-1769500711.html
https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586740754_0:0:2902:2177_1920x0_80_0_0_7f434eb1aa3d1768e4e895a009d40898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф, налоги
Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму
Правительство одобрило проведение эксперимента по введению упрощенного налогового режима
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Правительство России на заседании в четверг одобрило проведение эксперимента по установлению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщается на сайте
кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 20281-8 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кабмин также одобрил нормативы зачисления доходов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации от налогоплательщиков, перешедших на специальный налоговый режим. Планируется установить нормативы зачисления доходов от указанного специального налогового режима в бюджеты субъектов РФ в размере 54%.
Ожидается, что эксперимент по переходу продлится 6 лет. Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.
В Госдуму 18 ноября 2021 года внесен проект поправок в Налоговый кодекс РФ, который предусматривает введение нового налогового режима для микропредприятий "Автоматизированная упрощенная система налогообложения".