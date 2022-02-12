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Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму
Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму - РИА Новости, 12.02.2022
Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму
Правительство России на заседании в четверг одобрило проведение эксперимента по установлению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях специального... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:38
2022-02-12T13:38
экономика
россия
правительство рф
налоги
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проведение эксперимента по установлению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 20281-8 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что кабмин также одобрил нормативы зачисления доходов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации от налогоплательщиков, перешедших на специальный налоговый режим. Планируется установить нормативы зачисления доходов от указанного специального налогового режима в бюджеты субъектов РФ в размере 54%.Ожидается, что эксперимент по переходу продлится 6 лет. Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.В Госдуму 18 ноября 2021 года внесен проект поправок в Налоговый кодекс РФ, который предусматривает введение нового налогового режима для микропредприятий "Автоматизированная упрощенная система налогообложения".
https://ria.ru/20220125/patent-1769500711.html
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экономика, россия, правительство рф, налоги
13:38 12.02.2022
 
Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму

Правительство одобрило проведение эксперимента по введению упрощенного налогового режима

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проведение эксперимента по установлению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 20281-8 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что кабмин также одобрил нормативы зачисления доходов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации от налогоплательщиков, перешедших на специальный налоговый режим. Планируется установить нормативы зачисления доходов от указанного специального налогового режима в бюджеты субъектов РФ в размере 54%.
Ожидается, что эксперимент по переходу продлится 6 лет. Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.
В Госдуму 18 ноября 2021 года внесен проект поправок в Налоговый кодекс РФ, который предусматривает введение нового налогового режима для микропредприятий "Автоматизированная упрощенная система налогообложения".
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