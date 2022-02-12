https://ria.ru/20220212/nalogi-1772442713.html

Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций

Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций - РИА Новости, 12.02.2022

Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций

Правительство России на заседании в четверг одобрило внесение изменений в расчет налога на прибыль организаций, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:43

2022-02-12T12:43

2022-02-12T12:43

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило внесение изменений в расчет налога на прибыль организаций, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера направлена на стимулирование предприятий к выявлению и постановке на баланс имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение их правовой охраной и последующее вовлечение в оборот.

https://ria.ru/20220208/nalogi-1771583911.html

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экономика, правительство рф