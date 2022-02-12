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Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций
Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций - РИА Новости, 12.02.2022
Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций
Правительство России на заседании в четверг одобрило внесение изменений в расчет налога на прибыль организаций, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:43
2022-02-12T12:43
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило внесение изменений в расчет налога на прибыль организаций, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера направлена на стимулирование предприятий к выявлению и постановке на баланс имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение их правовой охраной и последующее вовлечение в оборот.
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экономика, правительство рф
12:43 12.02.2022
 
Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций

Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило внесение изменений в расчет налога на прибыль организаций, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера направлена на стимулирование предприятий к выявлению и постановке на баланс имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение их правовой охраной и последующее вовлечение в оборот.
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