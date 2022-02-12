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Песков: НАТО до сих пор не ответила на вопросы, заданные Путиным в Мюнхене
Песков: НАТО до сих пор не ответила на вопросы, заданные Путиным в Мюнхене - РИА Новости, 12.02.2022
Песков: НАТО до сих пор не ответила на вопросы, заданные Путиным в Мюнхене
Президент России Владимир Путин в Мюнхене ставил вопрос приближения НАТО к российским границам, на него до сих пор не ответили, а сейчас страна находится... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T03:17
2022-02-12T10:17
в мире
восточная европа
мюнхен
нато
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Мюнхене ставил вопрос приближения НАТО к российским границам, на него до сих пор не ответили, а сейчас страна находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения Североатлантического альянса и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Он подчеркнул, что и тогда уже Путин подчеркивал, что генеральный секретарь НАТО в 1991 году говорил, что нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ — это лучшая гарантия безопасности для новой России."Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что, фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности", — заключил Песков.Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Однако именно эти вопросы западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран — членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция остается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
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в мире, восточная европа, мюнхен, нато, россия, владимир путин, дмитрий песков
03:17 12.02.2022 (обновлено: 10:17 12.02.2022)
 
Песков: НАТО до сих пор не ответила на вопросы, заданные Путиным в Мюнхене

Песков: Путин в Мюнхене ставил вопрос приближения НАТО к России, но на него не ответили

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф"
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле Байришер Хоф - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Мюнхене ставил вопрос приближения НАТО к российским границам, на него до сих пор не ответили, а сейчас страна находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения Североатлантического альянса и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что и тогда уже Путин подчеркивал, что генеральный секретарь НАТО в 1991 году говорил, что нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ — это лучшая гарантия безопасности для новой России.
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"Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что, фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности", — заключил Песков.
Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Однако именно эти вопросы западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран — членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция остается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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В миреВосточная ЕвропаМюнхенНАТОРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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