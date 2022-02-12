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В информационной системе МВД произошел сбой
В информационной системе МВД произошел сбой - РИА Новости, 12.02.2022
В информационной системе МВД произошел сбой
Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, дала сбой, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:26
2022-02-12T16:26
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, дала сбой, сообщается на сайте ведомства."Из-за сбоя в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России, нарушилось функционирование единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД России, в состав которой входит сервис специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент основные функции "ФИС ГИБДД-М" восстановлены. На стороне АО "Электронная Москва" продолжаются технические мероприятия. Электропитание дается по резервной схеме, из-за чего не получается возобновить функционирование одного из компонентов системы, без которого невозможно проведение полного комплекса проверок, предусмотренных регламентами оказания госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.В связи с этим, по данным на сайте, региональные подразделения Госавтоинспекции временно не могут предоставить указанные услуги гражданам. Также они вынуждены ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД."По уточненным данным, специалисты эксплуатирующей организации ожидают восстановления электроснабжения по основной схеме для завершения работ по устранению последствий технического сбоя", - сообщается на сайте.Подчеркивается, что в подразделениях Госавтоинспекции приняты все меры для предоставления всех госуслуг, запланированных на период простоя "ФИС ГИБДД-М". Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента"."МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами", - добавили на сайте.
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:26 12.02.2022
 
В информационной системе МВД произошел сбой

Работа электросистем, на базе которых обрабатываются данные МВД, дала сбой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, дала сбой, сообщается на сайте ведомства.
"Из-за сбоя в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России, нарушилось функционирование единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД России, в состав которой входит сервис специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент основные функции "ФИС ГИБДД-М" восстановлены. На стороне АО "Электронная Москва" продолжаются технические мероприятия. Электропитание дается по резервной схеме, из-за чего не получается возобновить функционирование одного из компонентов системы, без которого невозможно проведение полного комплекса проверок, предусмотренных регламентами оказания госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.
В связи с этим, по данным на сайте, региональные подразделения Госавтоинспекции временно не могут предоставить указанные услуги гражданам. Также они вынуждены ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.
"По уточненным данным, специалисты эксплуатирующей организации ожидают восстановления электроснабжения по основной схеме для завершения работ по устранению последствий технического сбоя", - сообщается на сайте.
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Подчеркивается, что в подразделениях Госавтоинспекции приняты все меры для предоставления всех госуслуг, запланированных на период простоя "ФИС ГИБДД-М". Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента".
"МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами", - добавили на сайте.
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