https://ria.ru/20220212/mvd-1772473934.html

В информационной системе МВД произошел сбой

В информационной системе МВД произошел сбой - РИА Новости, 12.02.2022

В информационной системе МВД произошел сбой

Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, дала сбой, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:26

2022-02-12T16:26

2022-02-12T16:26

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, дала сбой, сообщается на сайте ведомства."Из-за сбоя в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России, нарушилось функционирование единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД России, в состав которой входит сервис специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент основные функции "ФИС ГИБДД-М" восстановлены. На стороне АО "Электронная Москва" продолжаются технические мероприятия. Электропитание дается по резервной схеме, из-за чего не получается возобновить функционирование одного из компонентов системы, без которого невозможно проведение полного комплекса проверок, предусмотренных регламентами оказания госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.В связи с этим, по данным на сайте, региональные подразделения Госавтоинспекции временно не могут предоставить указанные услуги гражданам. Также они вынуждены ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД."По уточненным данным, специалисты эксплуатирующей организации ожидают восстановления электроснабжения по основной схеме для завершения работ по устранению последствий технического сбоя", - сообщается на сайте.Подчеркивается, что в подразделениях Госавтоинспекции приняты все меры для предоставления всех госуслуг, запланированных на период простоя "ФИС ГИБДД-М". Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента"."МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами", - добавили на сайте.

https://ria.ru/20220211/sboy-1772374488.html

https://ria.ru/20220204/sboy-1771148925.html

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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)