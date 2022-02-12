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Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой
Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой - РИА Новости, 12.02.2022
Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой
Минобороны России вызвало военного атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщает МО РФ. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T18:50
2022-02-12T23:57
россия
военно-морские силы сша
сша
в мире
инцидент с американской подлодкой у острова уруп
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобороны России вызвало военного атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщает МО РФ."В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении.Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
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россия, военно-морские силы сша, сша, в мире, инцидент с американской подлодкой у острова уруп
18:50 12.02.2022 (обновлено: 23:57 12.02.2022)
 
Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой

Минобороны вызвало военного атташе США из-за нарушения границы американской подлодкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобороны России вызвало военного атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщает МО РФ.
"В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
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