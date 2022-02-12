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Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой

Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой - РИА Новости, 12.02.2022

Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой

Минобороны России вызвало военного атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщает МО РФ. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T18:50

2022-02-12T18:50

2022-02-12T23:57

россия

военно-морские силы сша

сша

в мире

инцидент с американской подлодкой у острова уруп

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобороны России вызвало военного атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщает МО РФ."В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении.Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

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россия, военно-морские силы сша, сша, в мире, инцидент с американской подлодкой у острова уруп