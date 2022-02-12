https://ria.ru/20220212/minoborony-1772496528.html
Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой
Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой - РИА Новости, 12.02.2022
Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой
Минобороны России вызвало военного атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщает МО РФ. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T18:50
2022-02-12T18:50
2022-02-12T23:57
россия
военно-морские силы сша
сша
в мире
инцидент с американской подлодкой у острова уруп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586253280_821:0:2946:1196_1920x0_80_0_0_89dc3bc1213738b19b07cbe8c9ed8a34.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобороны России вызвало военного атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России, сообщает МО РФ."В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении.Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ обнаружена подлодка США типа "Вирджиния". Экипажу подводной лодки было передано сообщение всплыть, но требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
https://ria.ru/20211121/ucheniya-1760042458.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586253280_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ee63e6ed2721ac20c4ee852abc28de0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, военно-морские силы сша, сша, в мире, инцидент с американской подлодкой у острова уруп
18:50 12.02.2022 (обновлено: 23:57 12.02.2022)
Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подлодкой
Минобороны вызвало военного атташе США из-за нарушения границы американской подлодкой