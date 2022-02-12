https://ria.ru/20220212/mif-1772466009.html

НАТО форсирует планы по военному освоению Украины, заявили в МИД

НАТО форсирует планы по военному освоению Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2022

НАТО форсирует планы по военному освоению Украины, заявили в МИД

Складывается впечатление, что страны НАТО сфабриковали миф об угрозе вторжения России на Украину после того, как Москва потребовала гарантий безопасности,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:36

2022-02-12T15:36

2022-02-12T15:42

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Складывается впечатление, что страны НАТО сфабриковали миф об угрозе вторжения России на Украину после того, как Москва потребовала гарантий безопасности, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Вообще складывается впечатление, что после того, как Россия потребовала от Запада гарантий безопасности, страны НАТО специально сфабриковали и раздувают миф об угрозе российского вторжения на Украину", - сказал дипломат."Делают это для того, чтобы форсировать реализацию планов по военному освоению ее территории. То, что они раньше планировали сделать в течение нескольких лет, теперь хотят завершить за месяцы", - добавил Полищук.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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