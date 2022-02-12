https://ria.ru/20220212/mid-1772518434.html

МИД: новые меры против DW не потребуются, если ФРГ обеспечит защиту СМИ

МИД: новые меры против DW не потребуются, если ФРГ обеспечит защиту СМИ - РИА Новости, 12.02.2022

МИД: новые меры против DW не потребуются, если ФРГ обеспечит защиту СМИ

Последующие этапы ответных мер в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) не потребуются, если немецкая сторона проявит конструктив и обеспечит равные... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T22:53

2022-02-12T22:53

2022-02-12T22:53

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Последующие этапы ответных мер в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) не потребуются, если немецкая сторона проявит конструктив и обеспечит равные права для работы журналистов РФ в ФРГ, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Важный момент заключается в том, что последующие этапы ответных мер не потребуются, если немецкая сторона проявит конструктивный настрой и обеспечит равные права для работы российских журналистов в Германии", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что в соответствии с объявленным 3 февраля первым этапом ответных мер в отношении германских СМИ в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного линейного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" пресс-центр МИД России аннулировал аккредитации всех сотрудников корреспондентского пункта германской телерадиокомпании DW в Москве, из которых 16 - граждане РФ, еще трое иностранцы (граждане ФРГ, Великобритании и США)."Бюро формально объявлено закрытым. Стоит отметить, что предпринятые шаги не скажутся существенным образом на росгражданах. Они могут заниматься сбором и анализом сведений из открытых источников, мониторингом информпространства, подготовкой сообщений и материалов для нужд центральной редакции германского СМИ, выступать в качестве экспертов и т.д. Что касается иностранных граждан, то они по-прежнему могут свободно находиться на территории Российской Федерации на основании выданных им ранее российских виз и осуществлять вышеуказанные виды деятельности наравне с российскими коллегами по редакции", - пояснили в МИД РФ.В ведомстве добавили, несмотря на то, что сотрудники корпункта DW в Москве с момента аннулирования их аккредитаций больше не обладают всем объемом прав, присущих статусу журналиста по Федеральному закону Российской Федерации "О СМИ", предпринятые российской стороной действия не носят характер односторонних рестрикций, о чем было изложено на встрече с представителями бюро DW 9 февраля в МИД России. "Кроме того, был сделан особый акцент на том, что Москва готова вернуться к изначальному статус-кво при условии обеспечения Берлином равных возможностей для российского канала RT DE", - подчеркнули в МИД РФ.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ria.ru/20220205/dvulichie-1771197113.html

https://ria.ru/20220204/put-1771089169.html

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