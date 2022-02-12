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Захарова назвала действия США издевательством над украинским народом
Захарова назвала действия США издевательством над украинским народом - РИА Новости, 12.02.2022
Захарова назвала действия США издевательством над украинским народом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о "нападении" РФ на Украину 16 февраля, назвав действия США издевательством над... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T19:12
2022-02-12T19:12
2022-02-12T19:27
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о "нападении" РФ на Украину 16 февраля, назвав действия США издевательством над здравым смыслом."США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападёт Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь ещё и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:12 12.02.2022 (обновлено: 19:27 12.02.2022)
Захарова назвала действия США издевательством над украинским народом
Захарова: США уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом