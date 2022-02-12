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В МИД назвали децентрализацию спасением для Украины
В МИД назвали децентрализацию спасением для Украины - РИА Новости, 12.02.2022
В МИД назвали децентрализацию спасением для Украины
Децентрализация, заложенная в Минских соглашениях, является спасением для Украины, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:58
2022-02-12T15:58
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Децентрализация, заложенная в Минских соглашениях, является спасением для Украины, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Децентрализация, заложенная в "Комплексе мер", является спасением для Украины. Опыт государственного строительства многонациональных и многоязычных стран показывает, что федерализация, или децентрализация, является залогом стабильности. Достаточно посмотреть на пример таких стран, как Швейцария, Бельгия, Германия и США", - сказал дипломат.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, бельгия, киев, оон, нато
15:58 12.02.2022
 
В МИД назвали децентрализацию спасением для Украины

Дипломат Полищук: децентрализация в Минских соглашениях является спасением для Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Децентрализация, заложенная в Минских соглашениях, является спасением для Украины, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Децентрализация, заложенная в "Комплексе мер", является спасением для Украины. Опыт государственного строительства многонациональных и многоязычных стран показывает, что федерализация, или децентрализация, является залогом стабильности. Достаточно посмотреть на пример таких стран, как Швейцария, Бельгия, Германия и США", - сказал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
15:06
МИД: Киев не выполнил почти ничего из предусмотренного Минскими соглашениям
В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияБельгияКиевООННАТО
 
 
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