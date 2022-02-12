Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/mid-1772468516.html
Выполнение Минских соглашений не приведет к распаду Украины, заявили в МИД
Выполнение Минских соглашений не приведет к распаду Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2022
Выполнение Минских соглашений не приведет к распаду Украины, заявили в МИД
Ни к какому распаду Украины выполнение минских соглашений не приведет, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:53
2022-02-12T15:53
в мире
россия
киев
сша
минские соглашения
оон
нато
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ни к какому распаду Украины выполнение минских соглашений не приведет, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Ни к какому распаду Украины выполнение "Минска" не приведет. Даже наоборот", - сказал Полищук.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220212/mid-1772461255.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, минские соглашения, оон, нато, джо байден, владимир путин, эммануэль макрон, алексей полищук
15:53 12.02.2022
 
Выполнение Минских соглашений не приведет к распаду Украины, заявили в МИД

Дипломат Полищук: ни к какому распаду Украины выполнение Минских соглашений не приведет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ни к какому распаду Украины выполнение минских соглашений не приведет, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Ни к какому распаду Украины выполнение "Минска" не приведет. Даже наоборот", - сказал Полищук.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
15:15
В МИД сравнили действия Киева с поведением избалованного ребенка
В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреРоссияКиевСШАМинские соглашенияООННАТОДжо БайденВладимир ПутинЭммануэль МакронАлексей Полищук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала