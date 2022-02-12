Выполнение Минских соглашений не приведет к распаду Украины, заявили в МИД
Дипломат Полищук: ни к какому распаду Украины выполнение Минских соглашений не приведет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ни к какому распаду Украины выполнение минских соглашений не приведет, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Ни к какому распаду Украины выполнение "Минска" не приведет. Даже наоборот", - сказал Полищук.
В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.