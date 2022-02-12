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В МИД заявили о необходимости воли для выполнения Минских соглашений
В МИД заявили о необходимости воли для выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 12.02.2022
В МИД заявили о необходимости воли для выполнения Минских соглашений
Выполнить минские договоренности несложно, это можно сделать за считанные месяцы - нужна только политическая воля, заявил РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:32
2022-02-12T15:32
в мире
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сша
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выполнить минские договоренности несложно, это можно сделать за считанные месяцы - нужна только политическая воля, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Выполнить минские договоренности несложно. Это можно сделать за считанные месяцы. Нужна только политическая воля", - сказал дипломат.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, россия, киев, сша, оон, нато, ситуация в днр и лнр, джо байден, владимир путин, эммануэль макрон, алексей полищук
15:32 12.02.2022
 
В МИД заявили о необходимости воли для выполнения Минских соглашений

Дипломат Полищук: Минские соглашения можно выполнить за считанные месяцы, нужна воля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выполнить минские договоренности несложно, это можно сделать за считанные месяцы - нужна только политическая воля, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Выполнить минские договоренности несложно. Это можно сделать за считанные месяцы. Нужна только политическая воля", - сказал дипломат.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
15:11
МИД России заявил об отказе Украины от диалога с Донбассом
В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреРоссияКиевСШАООННАТОСитуация в ДНР и ЛНРДжо БайденВладимир ПутинЭммануэль МакронАлексей Полищук
 
 
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