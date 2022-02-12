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В МИД призвали Запад побудить Киев выполнять Минские соглашения

В МИД призвали Запад побудить Киев выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 12.02.2022

В МИД призвали Запад побудить Киев выполнять Минские соглашения

Москва призывает западные страны, имеющие влияние на Киев, побудить его выполнять обязательства в рамках минских соглашений, заявил РИА Новости директор Второго РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:29

2022-02-12T15:29

2022-02-12T15:29

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва призывает западные страны, имеющие влияние на Киев, побудить его выполнять обязательства в рамках минских соглашений, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."И мы постоянно призываем западные страны, имеющие влияние на Киев, побудить его исполнять свои обязательства. Поднимаем этот вопрос в международных организациях", - сказал дипломат.В субботу состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, киев, сша, оон, нато, минские соглашения, алексей полищук