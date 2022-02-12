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В МИД сравнили действия Киева с поведением избалованного ребенка
В МИД сравнили действия Киева с поведением избалованного ребенка - РИА Новости, 12.02.2022
В МИД сравнили действия Киева с поведением избалованного ребенка
Киев на заседаниях Контактной группы и "нормандского формата" ведет себя как избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, записанные в Минских соглашениях, РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:15
2022-02-12T15:15
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
алексей полищук
россия
москва
оон
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Киев на заседаниях Контактной группы и "нормандского формата" ведет себя как избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, записанные в Минских соглашениях, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."На этой неделе состоялись онлайн заседание Контактной группы и встреча советников лидеров "нормандских" стран в Берлине. И то, и другое – вновь безрезультатно. На таких встречах Киев часто ведет себя как enfant terrible, избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, черным по белому записанные в "Комплексе мер"", - сказал дипломат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, алексей полищук, россия, москва, оон, нато, минские соглашения, в мире
15:15 12.02.2022
 
В МИД сравнили действия Киева с поведением избалованного ребенка

Дипломат Полищук: на встречах нормандского формата Киев ведет себя как ребенок

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Киев на заседаниях Контактной группы и "нормандского формата" ведет себя как избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, записанные в Минских соглашениях, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"На этой неделе состоялись онлайн заседание Контактной группы и встреча советников лидеров "нормандских" стран в Берлине. И то, и другое – вновь безрезультатно. На таких встречах Киев часто ведет себя как enfant terrible, избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, черным по белому записанные в "Комплексе мер"", - сказал дипломат.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
10:38
Политолог рассказал о стратегии Киева по выполнению Минских соглашений
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевАлексей ПолищукРоссияМоскваООННАТОМинские соглашенияВ мире
 
 
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