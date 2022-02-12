В МИД сравнили действия Киева с поведением избалованного ребенка
Дипломат Полищук: на встречах нормандского формата Киев ведет себя как ребенок
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Киев на заседаниях Контактной группы и "нормандского формата" ведет себя как избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, записанные в Минских соглашениях, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"На этой неделе состоялись онлайн заседание Контактной группы и встреча советников лидеров "нормандских" стран в Берлине. И то, и другое – вновь безрезультатно. На таких встречах Киев часто ведет себя как enfant terrible, избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, черным по белому записанные в "Комплексе мер"", - сказал дипломат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.