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Запад не просто так накачивает Киев оружием, считают в МИД
Запад не просто так накачивает Киев оружием, считают в МИД - РИА Новости, 12.02.2022
Запад не просто так накачивает Киев оружием, считают в МИД
Россия из "накачки" Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о "неких" готовящихся силовых акциях, способных РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:38
2022-02-12T12:38
россия
киев
сша
нато
сергей лавров
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия из "накачки" Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о "неких" готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине – чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами – мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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россия, киев, сша, нато, сергей лавров, мария захарова, в мире
12:38 12.02.2022
 
Запад не просто так накачивает Киев оружием, считают в МИД

Захарова: Запад, видимо, знает о неких готовящихся силовых акциях на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия из "накачки" Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о "неких" готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине – чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами – мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12:26
МИД подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым
 
РоссияКиевСШАНАТОСергей ЛавровМария ЗахароваВ мире
 
 
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