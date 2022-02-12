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МИД подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым
МИД подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым - РИА Новости, 12.02.2022
МИД подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым
МИД РФ подтвердил РИА новости запрос госсекретаря США Тони Блинкена на телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 12.02.2022
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россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МИД РФ подтвердил РИА новости запрос госсекретаря США Тони Блинкена на телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Ранее Блинкен заявил, что планирует провести переговоры с главой МИД РФ Лавровым в субботу. Отвечая на просьбу РИА новости прокомментировать высказывания Блинкена, МИД РФ "подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша
12:26 12.02.2022 (обновлено: 14:31 12.02.2022)
 
МИД подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым

МИД подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. МИД РФ подтвердил РИА новости запрос госсекретаря США Тони Блинкена на телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Ранее Блинкен заявил, что планирует провести переговоры с главой МИД РФ Лавровым в субботу. Отвечая на просьбу РИА новости прокомментировать высказывания Блинкена, МИД РФ "подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым".
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