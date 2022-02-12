https://ria.ru/20220212/mid-1772437165.html

МИД оптимизировал штаты представительств на Украине из опасений провокаций

МИД оптимизировал штаты представительств на Украине из опасений провокаций - РИА Новости, 12.02.2022

МИД оптимизировал штаты представительств на Украине из опасений провокаций

России решила оптимизировать штат своих учреждений на Украине из-за опасений провокаций, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:11

2022-02-12T12:11

2022-02-12T13:52

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. России решила оптимизировать штат своих учреждений на Украине из-за опасений провокаций, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на вопрос СМИ.Она напомнила, что почти месяц назад западные издания стали писать, что Москва якобы эвакуирует с Украины своих дипломатов. По мнению Захаровой, целью таких вбросов было создание информационного прикрытия для начала эвакуации дипмиссий США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран. С учетом влияния, которое Вашингтон и Лондон оказывают на Киев, можно сделать вывод, что американцы и британцы, вероятно, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, считает представитель МИД."В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций", — подчеркнула Захарова.На днях многие западные страны призвали своих граждан покинуть Украину, а некоторые объявили об эвакуации посольств. На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что Москва тоже посоветует неосновному персоналу российских дипломатических учреждений уехать домой.В посольстве в Киеве РИА Новости сообщили, что оптимизируют штатное расписание и продолжают работать в обычном режиме.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление уже 16 февраля". Однако собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772439587.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/1772337145.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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