https://ria.ru/20220212/makron-1772500846.html
Макрон проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским
Макрон проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2022
Макрон проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Украины Владимиром... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T19:33
2022-02-12T19:33
2022-02-12T19:41
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
олаф шольц
джо байден
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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Макрон в субботу проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским", - пишет агентство.Ранее французский президент провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, стороны обсудили пути для продвижения в реализации минских договорённостей. Беседа длилась 1 час 40 минут.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, олаф шольц, джо байден
19:33 12.02.2022 (обновлено: 19:41 12.02.2022)
Макрон проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским
Президент Франции Макрон проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским