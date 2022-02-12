https://ria.ru/20220212/makron-1772500846.html

Макрон проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским

Макрон проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским - РИА Новости, 12.02.2022

Макрон проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Украины Владимиром... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T19:33

2022-02-12T19:33

2022-02-12T19:41

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

олаф шольц

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629646_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_297f38b1f95413fad77e68cd0f105716.jpg

ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Макрон в субботу проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским", - пишет агентство.Ранее французский президент провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, стороны обсудили пути для продвижения в реализации минских договорённостей. Беседа длилась 1 час 40 минут.

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, олаф шольц, джо байден