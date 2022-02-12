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На старт "Лыжни России" в Химках вышли более семи тысяч человек
На старт "Лыжни России" в Химках вышли более семи тысяч человек - РИА Новости, 12.02.2022
На старт "Лыжни России" в Химках вышли более семи тысяч человек
Более 7 тысяч человек вышло в субботу на старт гонки "Лыжня России" в Химках, где прошёл центральный забег соревнований в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T18:02
2022-02-12T18:02
2022-02-12T18:02
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 7 тысяч человек вышло в субботу на старт гонки "Лыжня России" в Химках, где прошёл центральный забег соревнований в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального правительства.Дистанция гонки - 10 километров. Самым старшим ее участником стал 84-летний Юрий Исаев из Одинцова."Лыжня России" прошла более, чем в 70 регионах, в общей сложности в ней приняли участие свыше полумиллиона человек.
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общество, московская область (подмосковье), химки, россия, олег матыцин, лыжня россии
На старт "Лыжни России" в Химках вышли более семи тысяч человек
На старт гонки "Лыжня России" в Химках вышли более семи тысяч человек