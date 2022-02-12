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Освобождение от налогов: какие льготы ждут пенсионеров в этом году
Эксперт перечислил новые льготы для пенсионеров в этом году - РИА Новости, 12.02.2022
Освобождение от налогов: какие льготы ждут пенсионеров в этом году
Для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T04:15
2022-02-12T04:15
2022-02-12T14:45
общество
россия
андрей гиринский
пенсии
льготы
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Также теперь пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество. Кроме того, с 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста, смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах, напомнил Гиринский.
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общество, россия, андрей гиринский, пенсии, льготы
04:15 12.02.2022 (обновлено: 14:45 12.02.2022)
Эксперт перечислил новые льготы для пенсионеров в этом году
Эксперт Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от уплаты части налогов и пошлин