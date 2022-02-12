https://ria.ru/20220212/lekarstva-1772395688.html
Россиянам рассказали, как защитить организм во время приема лекарств
Россиянам рассказали, как защитить организм во время приема лекарств - РИА Новости, 12.02.2022
Россиянам рассказали, как защитить организм во время приема лекарств
Прием лекарственных препаратов иногда создает дополнительную нагрузку на организм. Как снизить возможный негативный эффект, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T02:15
2022-02-12T02:15
2022-02-12T02:15
общество
россия
андрей кондрахин
здоровье
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Прием лекарственных препаратов иногда создает дополнительную нагрузку на организм. Как снизить возможный негативный эффект, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.Сезонные всплески заболеваемости гриппом и ОРВИ, как и волны распространения коронавируса, вынуждают людей принимать большое количество лекарств, чтобы справиться с воздействием инфекции на организм. Некоторые из этих препаратов токсичны.Например, антибиотики останавливают развитие бактериальных инфекций, которые часто возникают на фоне вирусных заболеваний. Но одновременно они наносят ущерб полезной микрофлоре кишечника, продолжил терапевт."Мы используем антибиотики для лечения различных бактериальных инфекций, которые необходимо остановить, но при этом страдают полезные микроорганизмы, которые живут в кишечнике и в других органах", — сказал он.Лечение заболевания следует дополнять мерами, которые помогают снизить нагрузку от приема лекарственных препаратов, считает Кондрахин. По его словам, это может быть употребление большого количества жидкости, отказ от тяжелой пищи, "спокойный" режим питания. Кроме того, нужно использовать средства, "прикрывающие" микрофлору кишечника.Он подчеркнул, что принимать лекарственные препараты можно только по назначению врача.Чтобы избежать негативных последствий заражения коронавирусной инфекцией, нужно пройти вакцинацию.
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общество, россия, андрей кондрахин, здоровье
Россиянам рассказали, как защитить организм во время приема лекарств
Терапевт Кондрахин: снизить нагрузку от лекарств поможет большое количество жидкости
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Прием лекарственных препаратов иногда создает дополнительную нагрузку на организм. Как снизить возможный негативный эффект, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.
Сезонные всплески заболеваемости гриппом и ОРВИ, как и волны распространения коронавируса, вынуждают людей принимать большое количество лекарств, чтобы справиться с воздействием инфекции на организм. Некоторые из этих препаратов токсичны.
"Когда мы заболеваем, то применяем лекарства, которые по сути своей являются токсичными для организма, так как они обладают определенными химическими свойствами", — отметил Кондрахин.
Например, антибиотики останавливают развитие бактериальных инфекций, которые часто возникают на фоне вирусных заболеваний. Но одновременно они наносят ущерб полезной микрофлоре кишечника, продолжил терапевт.
"Мы используем антибиотики для лечения различных бактериальных инфекций, которые необходимо остановить, но при этом страдают полезные микроорганизмы, которые живут в кишечнике и в других органах", — сказал он.
Лечение заболевания следует дополнять мерами, которые помогают снизить нагрузку от приема лекарственных препаратов, считает Кондрахин
. По его словам, это может быть употребление большого количества жидкости, отказ от тяжелой пищи, "спокойный" режим питания. Кроме того, нужно использовать средства, "прикрывающие" микрофлору кишечника.
"Когда мы применяем различные химические вещества, страдает кишечная микрофлора, и там, где это можно, нужно ее "прикрывать". Допустим, если мы назначаем антибиотик, то обязательно даем пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний", — добавил Кондрахин.
Он подчеркнул, что принимать лекарственные препараты можно только по назначению врача.
Чтобы избежать негативных последствий заражения коронавирусной инфекцией, нужно пройти вакцинацию.