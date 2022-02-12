https://ria.ru/20220212/lavrov-1772506299.html

СМИ: Лавров повторил Блинкену, что Россия не намерена "нападать" на Украину

СМИ: Лавров повторил Блинкену, что Россия не намерена "нападать" на Украину - РИА Новости, 12.02.2022

СМИ: Лавров повторил Блинкену, что Россия не намерена "нападать" на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу повторил, что Россия не намерена нападать на Украину, РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T20:22

2022-02-12T20:22

2022-02-12T20:39

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сергей лавров

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу повторил, что Россия не намерена нападать на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на источник в госдепе."Лавров в ходе телефонного разговора с Блинкеном вновь повторил, что Россия не имеет никаких намерений вторгаться на Украину", - передает агентство Рейтер.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, россия, украина, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, нато, сергей лавров, энтони блинкен