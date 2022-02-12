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Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности
Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности - РИА Новости, 12.02.2022
Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу напомнил о недопустимости действий, нарушающих... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:48
2022-02-12T16:01
россия
сергей лавров
энтони блинкен
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу напомнил о недопустимости действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евро-Атлантике."Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике", - говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.В документе также отмечается, что "главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений". В нем не уточняется, какие именно вопросы двусторонней повестки дня были обсуждены.
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россия, сергей лавров, энтони блинкен, в мире
15:48 12.02.2022 (обновлено: 16:01 12.02.2022)
 
Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности

Глава МИД Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
Флаги России и США в зале отеля Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Флаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу напомнил о недопустимости действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евро-Атлантике.
"Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике", - говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.
В документе также отмечается, что "главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений". В нем не уточняется, какие именно вопросы двусторонней повестки дня были обсуждены.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
15:36
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РоссияСергей ЛавровЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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