https://ria.ru/20220212/lavrov-1772467504.html

Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности

Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности - РИА Новости, 12.02.2022

Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу напомнил о недопустимости действий, нарушающих... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:48

2022-02-12T15:48

2022-02-12T16:01

россия

сергей лавров

энтони блинкен

в мире

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу напомнил о недопустимости действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евро-Атлантике."Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике", - говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.В документе также отмечается, что "главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений". В нем не уточняется, какие именно вопросы двусторонней повестки дня были обсуждены.

https://ria.ru/20220212/mif-1772466009.html

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россия, сергей лавров, энтони блинкен, в мире