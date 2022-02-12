https://ria.ru/20220212/lavrov-1772467504.html
Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности
Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности - РИА Новости, 12.02.2022
Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу напомнил о недопустимости действий, нарушающих... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:48
2022-02-12T15:48
2022-02-12T16:01
россия
сергей лавров
энтони блинкен
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу напомнил о недопустимости действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евро-Атлантике."Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике", - говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.В документе также отмечается, что "главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений". В нем не уточняется, какие именно вопросы двусторонней повестки дня были обсуждены.
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россия, сергей лавров, энтони блинкен, в мире
15:48 12.02.2022 (обновлено: 16:01 12.02.2022)
Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности
Глава МИД Лавров напомнил о недопустимости нарушений обязательств по безопасности