https://ria.ru/20220212/lavrov-1772466445.html
Запад игнорирует ключевые положения предложений России, заявил Лавров
Запад игнорирует ключевые положения предложений России, заявил Лавров - РИА Новости, 12.02.2022
Запад игнорирует ключевые положения предложений России, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу заявил, что реакция Запада на проекты документов по... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:41
2022-02-12T15:41
2022-02-12T16:04
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу заявил, что реакция Запада на проекты документов по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения."Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора."Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", - указывается в нем.
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в мире, вашингтон (город), брюссель, нато, сша, сергей лавров, энтони блинкен
15:41 12.02.2022 (обновлено: 16:04 12.02.2022)
Запад игнорирует ключевые положения предложений России, заявил Лавров
Лавров: реакция Запада на проекты по гарантиям безопасности игнорирует ключевые положения