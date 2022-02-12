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На Украине спланировали спецоперацию по уничтожению руководства Крыма
На Украине захотели провести спецоперацию по уничтожению руководства Крыма - РИА Новости, 12.02.2022
На Украине спланировали спецоперацию по уничтожению руководства Крыма
Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в Facebook, что Киев должен провести спецоперации по ликвидации и похищению представителей РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:23
2022-02-12T04:45
в мире
россия
украина
республика крым
юрий бутусов
донбасс
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в Facebook, что Киев должен провести спецоперации по ликвидации и похищению представителей руководства Крыма.По его мнению, таким образом Украина сможет "ассиметрично" противостоять Москве.Кроме того, он предложил полностью блокировать Приднестровье и устроить там мятеж при помощи украинских спецслужб и военных.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771390798.html
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в мире, россия, украина, республика крым, юрий бутусов, донбасс
01:23 12.02.2022 (обновлено: 04:45 12.02.2022)
 
На Украине захотели провести спецоперацию по уничтожению руководства Крыма

Главред украинского издания "Цензор.нет" Бутусов призвал похитить власти Крыма и Донбасса

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в Facebook, что Киев должен провести спецоперации по ликвидации и похищению представителей руководства Крыма.
По его мнению, таким образом Украина сможет "ассиметрично" противостоять Москве.
"(Необходимо. — Прим. ред.) возобновить проведение спецопераций украинской разведки с целью уничтожения и похищения российских руководителей на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья", — написал Бутусов.
Кроме того, он предложил полностью блокировать Приднестровье и устроить там мятеж при помощи украинских спецслужб и военных.
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Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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