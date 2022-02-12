Полянский назвал способ разрешить кризис на Украине
Дипломат Полянский: только выполнение Украиной Минских соглашений разрешит кризис в стране
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
ООН, 12 фев - РИА Новости. Единственный способ урегулировать кризис на Украине - заставить Киев исполнять минские договоренности, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Семь лет назад в этот день были подписаны Минские соглашения. С тех пор Киев последовательно саботирует свои обязательства, прикрываясь западными странами", - напомнил Полянский.
Вчера, 16:51На Украине выдвинули Зеленскому ультиматум
Он указал, что минские договоренности являются единственным планом по разрешению кризиса на Украине, поддержанным международным сообществом.
Как отметил Полянский, больше всего в Киеве не любят Пункт 11 Комплекса мер по выполнению минских соглашений и в особенности примечание к нему, поскольку он предусматривает прямой диалог с Донецком и Луганском. "Украина также пытается изменить последовательность согласованных шагов, чтобы сорвать эту сделку", - подчеркнул дипломат.
"17 февраля мы проведем заседание СБ ООН для рассмотрения того, как выполняется резолюция 2202, которой были одобрены Минские соглашения. Заставить Украину соблюдать минские соглашения - единственный способ разрешить кризис в этой стране, спровоцированный незаконным переворотом на Майдане в 2014 году и военными действиями Киева в Донбассе", - написал Полянский.
11 февраля, 22:27Спасет ли Россия Украину
К своему комментарию он приложил текст Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
11 февраля, 08:00Когда США подожгут Донбасс