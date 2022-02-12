https://ria.ru/20220212/krizis-1772507061.html

Полянский назвал способ разрешить кризис на Украине

Полянский назвал способ разрешить кризис на Украине - РИА Новости, 12.02.2022

Полянский назвал способ разрешить кризис на Украине

Единственный способ урегулировать кризис на Украине - заставить Киев исполнять минские договоренности, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T20:31

2022-02-12T20:31

2022-02-12T20:31

в мире

минские соглашения

оон

дмитрий полянский

украина

ситуация в днр и лнр

совет безопасности оон

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ООН, 12 фев - РИА Новости. Единственный способ урегулировать кризис на Украине - заставить Киев исполнять минские договоренности, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Семь лет назад в этот день были подписаны Минские соглашения. С тех пор Киев последовательно саботирует свои обязательства, прикрываясь западными странами", - напомнил Полянский.Он указал, что минские договоренности являются единственным планом по разрешению кризиса на Украине, поддержанным международным сообществом.Как отметил Полянский, больше всего в Киеве не любят Пункт 11 Комплекса мер по выполнению минских соглашений и в особенности примечание к нему, поскольку он предусматривает прямой диалог с Донецком и Луганском. "Украина также пытается изменить последовательность согласованных шагов, чтобы сорвать эту сделку", - подчеркнул дипломат."17 февраля мы проведем заседание СБ ООН для рассмотрения того, как выполняется резолюция 2202, которой были одобрены Минские соглашения. Заставить Украину соблюдать минские соглашения - единственный способ разрешить кризис в этой стране, спровоцированный незаконным переворотом на Майдане в 2014 году и военными действиями Киева в Донбассе", - написал Полянский.К своему комментарию он приложил текст Комплекса мер по выполнению минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772478620.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, минские соглашения, оон, дмитрий полянский, украина, ситуация в днр и лнр, совет безопасности оон