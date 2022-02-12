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Китайцы сочли США полоумными после одного заявления
В Китае усомнились в адекватности США после призыва повлиять на Россию - РИА Новости, 12.02.2022
Китайцы сочли США полоумными после одного заявления
Читатели издания "Гуаньча" жестко раскритиковали постоянного представителя США в ООН Линду Томас-Гринфилд, которая призвала Китай "уговорить Россию поступить... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:09
2022-02-12T10:09
в мире
китай
сша
украина
россия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели издания "Гуаньча" жестко раскритиковали постоянного представителя США в ООН Линду Томас-Гринфилд, которая призвала Китай "уговорить Россию поступить правильно" в вопросе Украины.Большинство комментаторов сочли заявление американского дипломата неуместным, отметив, что "отвязать колокольчик от шеи тигра должен тот, кто его привязал"."Все прекрасно понимают, что США не будут решать созданные ими проблемы!" — ответил ему второй."Государства, привыкшие говорить с позиции силы, теперь не могут справиться с собственной раздробленностью, поэтому приходят поиграть на чужой территории и пытаются разделить Китай и Россию. Бесстыдники!" — подчеркнул другой читатель.Некоторые подписчики допустили, что у США "проблемы с головой"."Хватит лицемерить &lt;…&gt; Разве нынешняя так называемая напряженность между Россией и Украиной не направляется и не раздувается США и их приспешниками?", — спросил другой."Снова эти бесконечные уловки, чтобы посеять раздор", — заключил третий.В последнее время отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220212/dannye-1772415176.html
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772404320.html
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в мире, китай, сша, украина, россия
10:09 12.02.2022
 
В Китае усомнились в адекватности США после призыва повлиять на Россию

Читатели "Гуаньча" раскритиковали США за призыв к Китаю "приструнить" Россию

© REUTERS / Mike SegarПредставитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели издания "Гуаньча" жестко раскритиковали постоянного представителя США в ООН Линду Томас-Гринфилд, которая призвала Китай "уговорить Россию поступить правильно" в вопросе Украины.
Большинство комментаторов сочли заявление американского дипломата неуместным, отметив, что "отвязать колокольчик от шеи тигра должен тот, кто его привязал".
"Отступление НАТО на Запад естественным образом решит украинский кризис", — пояснил один из пользователей.
"Все прекрасно понимают, что США не будут решать созданные ими проблемы!" — ответил ему второй.
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"Государства, привыкшие говорить с позиции силы, теперь не могут справиться с собственной раздробленностью, поэтому приходят поиграть на чужой территории и пытаются разделить Китай и Россию. Бесстыдники!" — подчеркнул другой читатель.
Некоторые подписчики допустили, что у США "проблемы с головой".
"Они такие смешные: сказали, что, если Россия и Украина начнут войну, часть ответственности должен взять на себя Китай! Они полоумные что ли?", — задался вопросом один из читателей.
"Хватит лицемерить <…> Разве нынешняя так называемая напряженность между Россией и Украиной не направляется и не раздувается США и их приспешниками?", — спросил другой.
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"Снова эти бесконечные уловки, чтобы посеять раздор", — заключил третий.
В последнее время отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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