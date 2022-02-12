https://ria.ru/20220212/korruptsiya-1772280272.html

Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом

Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом - РИА Новости, 12.02.2022

Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом

В США расследуют хищение средств, выделенных на поддержку населения во время пандемии. Масштаб грандиозный: украли не менее ста миллиардов долларов. Белый дом... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:10

франклин рузвельт

дональд трамп

transparency international

министерство обороны сша

джо байден

майк помпео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756740039_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_b5fc732961c8bfb8ce9c69fd6c554bf2.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. В США расследуют хищение средств, выделенных на поддержку населения во время пандемии. Масштаб грандиозный: украли не менее ста миллиардов долларов. Белый дом указывает на дыры в законодательстве, но общественность обвиняет в растратах самих чиновников. Власти признают: коррупция стала серьезной проблемой — и пытаются что-то предпринять. Но в успех мало кто верит, огромные суммы достались мошенникам из-за технических ошибок.Устаревшие технологииТысяча уголовных дел и сто арестов — и это только начало, сообщает Associated Press со ссылкой на Секретную службу США. О том, что три процента из фонда в 3,4 триллиона долларов разворовали, стало известно в декабре. А в январе огласили приговоры. В штате Джорджия — два года за мошенничество и три за предоставление ложной информации. В Калифорнии подозреваемому грозит 15 лет — похоже, он украл целый миллион. Суд состоится в ближайшие дни.В 2020-м власти действовали поспешно. Специальный закон Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act подразумевал безвозвратные ссуды, займы для малого бизнеса и поддержку НКО. Но документ плохо продумали, чем и воспользовались мошенники. Они не могли пропустить такой аттракцион неслыханной щедрости.В первые месяцы действия программы защиты малого бизнеса кредиты раздавали направо и налево без особого контроля. В результате более миллиарда долларов досталось мошенникам, которые потратили деньги на яхты, дорогие авто и недвижимость.То же самое при госзакупках средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ.Кроме того, в офисе генерального инспектора США признали халатность служб, ответственных за выплаты безработным. Опять же проверяли не всегда, и многие транши по 600 долларов поступили вовсе не нуждающимся.Правоохранительные органы конфисковали у обвиняемых 75 миллионов долларов наличными. А также наложили арест на дома, машины и ювелирные изделия — на какую сумму, не уточняется.В Секретной службе отметили: махинациям способствовали устаревшие технологии, да и персонала не хватало. Те, кому выдавали ссуды, искажали информацию о расходах на зарплату, завышали численность сотрудников. Каким-то образом кредиты получили даже компании, не указавшие названия в заявке.СМИ предположили, что к хищению средств причастны инспекторы и чиновники. Слишком уж большая растрата.Чистка расходовНадо сказать, что пропажа сотен миллиардов особой сенсации не произвела. О непрозрачных финансовых схемах все и так знают. Дональду Трампу, например, до сих пор припоминают увольнение генеральных инспекторов Госдепартамента.Весной 2020-го он снял с должности Стива Линника, который занимался делом госсекретаря Майка Помпео, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. До этого работы лишились еще пять инспекторов. Двое из них тоже расследовали деятельность чиновников. Общественники назвали это "чисткой".Администрация Байдена тоже особой финансовой прозрачностью не отличается. Расходы на предвыборную кампанию достигли рекордных 14 миллиардов долларов, причем большую часть потратили именно демократы.Международная неправительственная организация Transparency International каждый год составляет рейтинг стран по индексу восприятия коррупции. Чем показатель ниже, тем она сильнее. Наименее коррумпированными в 2020-м признали Новую Зеландию и Данию — 88. У США — 67, 25-е место. Столько же у Чили.Для американцев это самый плохой результат за десять лет. Правда, в большинстве остальных государств тоже не добились прогресса.В 2017-м Transparency International провела в США опрос. Тогда 44 процента респондентов обвинили в коррупции Трампа и Белый дом, 32 — глав крупных компаний, 23 — чиновников, 22 — религиозных лидеров, 16 — судей.Аресты на периферииВласти пытаются исправить ситуацию. В 2021-м вступил в силу закон о корпоративной прозрачности. Лоббисты утверждали, что это самый значительный нормативный акт США для борьбы с отмыванием денег за последние два десятилетия. Первый вариант представили ​​конгрессу еще в 2011-м.Формально это раздел 6401 закона о национальной обороне (NDAA). Американские компании теперь обязаны раскрывать информацию о бенефициарах по запросу компетентных органов. Предусмотрены также меры защиты информаторов, сообщающих о правонарушениях.В декабре Байден обещал озвучить радикально новые стратегии борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе инициировать государственную кампанию против отмывания денег. И некоторые гайки уже закручивают. Министерство финансов, например, ужесточило отчетность по сделкам.Джош Рудольф, член Совета национальной безопасности при администрациях Обамы и Трампа, похвалил планы Байдена и даже сравнил их с уотергейтскими разоблачениями. Но пока масштаб совсем не тот: арестовали лишь двоих предполагаемых коррупционеров, причем в Пуэрто-Рико. Оба ранее были мэрами.Ящик ПандорыЕще одним репутационным ударом стала публикация так называемых архивов Пандоры в октябре прошлого года. Почти 12 миллионов документов, собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей, содержат информацию об офшорных капиталах сотен известных людей из политики, элиты и шоу-бизнеса, включая 35 действующих и бывших глав государств.Американцы с изумлением узнали, что США — тоже налоговое убежище, в нескольких штатах офшоры вполне легальны."Люди увидели, насколько наша система двулична, как она позволяет магнатам прятать у нас в стране свои деньги, — сказал конгрессмен Билл Паскрелл — младший. — А раз такое в Америке возможно, значит, и наши высокопоставленные лица избегают уплаты налогов, обманывая простых работяг".Но если Байден и в целом Демократическая партия действительно пытаются решить проблему, то республиканцы традиционно подыгрывают крупному бизнесу.Так, профессор Гарварда Мэттью Стивенсон, автор "Глобального антикоррупционного блога", утверждает: в США узаконены определенные действия, связанные с лоббированием и финансированием избирательных кампаний, которые в других странах сочли бы коррупционными. Более того, такие схемы защищены конституцией."Но обычная коррупция, то есть взятки, растрата и тому подобное, тоже есть, — уточнил профессор в интервью университетскому журналу Harvard Law Today. — Мы ни в коем случае не являемся мировым лидером в области честной политики. Хотя ситуация не так плоха, как в других странах"."Можно назвать две основные сферы, где воруют. Прежде всего, это армия, — отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. — Общеизвестно, что огромные средства растрачиваются благодаря разбросанной по всему миру структуре Пентагона. Только на логистику и ремонт техники можно списать очень крупные суммы, что и происходило, например, в Афганистане. Вторая сфера — это госзакупки, особенно муниципальное строительство".И все же крупным политикам не всегда удается уйти от ответственности. За два с половиной века в США за воровство и взятки осудили порядка 130 федеральных чиновников, 11 губернаторов и 12 министров. А по делам о хищении "пандемийных" денег, несомненно, за решетку отправят сотни мошенников.

https://ria.ru/20211102/dengi-1757271767.html

https://ria.ru/20210417/meydof-1728623205.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франклин рузвельт, дональд трамп, transparency international, министерство обороны сша, джо байден, майк помпео