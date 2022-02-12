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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220212/koronavirus-1772435807.html
В России за сутки госпитализировали 18 597 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 18 597 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2022
В России за сутки госпитализировали 18 597 человек с COVID-19
За минувшие сутки российские врачи направили в больницы более 18,5 тысячи пациентов с COVID-19, число новых случаев заражения второй день подряд превышает 200... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:05
2022-02-12T14:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские врачи направили в больницы более 18,5 тысячи пациентов с COVID-19, число новых случаев заражения второй день подряд превышает 200 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55 процента", — говорится в сообщении.Рост показателя отмечается в 48 регионах, снижение — в 36, в одном ситуация не изменилась. Омикрон-штамм распространяется в 84 регионах, его нет пока только на Чукотке.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 203 766 (накануне было чуть больше — 203 949). Рост статистики по заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 13 935 560 человек.Умерли за сутки 729 пациентов (вчера было 722), общее число летальных исходов достигло 339 542. Выписались после лечения 112 658 человек, всего выздоровел 11 134 291.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 14 336 (вчера — 18 541). Из них 1377 человек госпитализированы.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 400 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняполностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
12:05 12.02.2022 (обновлено: 14:19 12.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 18 597 человек с COVID-19

За сутки в России выявили 203 766 случаев COVID-19, госпитализировали 18 597 человек

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Медицинские сотрудники
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские врачи направили в больницы более 18,5 тысячи пациентов с COVID-19, число новых случаев заражения второй день подряд превышает 200 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55 процента", — говорится в сообщении.
Рост показателя отмечается в 48 регионах, снижение — в 36, в одном ситуация не изменилась. Омикрон-штамм распространяется в 84 регионах, его нет пока только на Чукотке.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 203 766 (накануне было чуть больше — 203 949). Рост статистики по заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Ногти - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 05:21Распространение коронавируса
Названо необычное последствие коронавируса
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 13 935 560 человек.
Умерли за сутки 729 пациентов (вчера было 722), общее число летальных исходов достигло 339 542. Выписались после лечения 112 658 человек, всего выздоровел 11 134 291.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 14 336 (вчера — 18 541). Из них 1377 человек госпитализированы.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 400 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняполностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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