Послы России и Китая в КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Посол России в КНДР обсудил с китайским коллегой ситуацию на Корейском полуострове
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова и отношения Москвы и Пекина, сообщила российская дипмиссия в Северной Корее.
"Двенадцатого февраля в посольстве КНР состоялась беседа руководителя российской дипломатической миссии А.И.Мацегоры с временным поверенным в делах Китая в КНДР Сунь Хунляном. Дипломаты обменялись мнениями о складывающейся вокруг Корейского полуострова обстановке, поделились оценками состояния двусторонних отношений с дружественным соседом - Корейской Народно-Демократической Республикой", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Отмечается, что встреча прошла в товарищеской обстановке.
Ранее сообщалось, что Мацегора и заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль обсудили международную обстановку в контексте событий вокруг Украины и на Корейском полуострове
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая с одной стороны и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.