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Послы России и Китая в КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Послы России и Китая в КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 12.02.2022
Послы России и Китая в КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова и отношения Москвы и... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:42
2022-02-12T10:42
в мире
кндр (северная корея)
китай
оон
сша
корейский полуостров
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова и отношения Москвы и Пекина, сообщила российская дипмиссия в Северной Корее."Двенадцатого февраля в посольстве КНР состоялась беседа руководителя российской дипломатической миссии А.И.Мацегоры с временным поверенным в делах Китая в КНДР Сунь Хунляном. Дипломаты обменялись мнениями о складывающейся вокруг Корейского полуострова обстановке, поделились оценками состояния двусторонних отношений с дружественным соседом - Корейской Народно-Демократической Республикой", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Отмечается, что встреча прошла в товарищеской обстановке.Ранее сообщалось, что Мацегора и заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль обсудили международную обстановку в контексте событий вокруг Украины и на Корейском полуостровеКорейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая с одной стороны и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767543207.html
кндр (северная корея)
китай
сша
корейский полуостров
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в мире, кндр (северная корея), китай, оон, сша, корейский полуостров
10:42 12.02.2022
 
Послы России и Китая в КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Посол России в КНДР обсудил с китайским коллегой ситуацию на Корейском полуострове

© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова и отношения Москвы и Пекина, сообщила российская дипмиссия в Северной Корее.
"Двенадцатого февраля в посольстве КНР состоялась беседа руководителя российской дипломатической миссии А.И.Мацегоры с временным поверенным в делах Китая в КНДР Сунь Хунляном. Дипломаты обменялись мнениями о складывающейся вокруг Корейского полуострова обстановке, поделились оценками состояния двусторонних отношений с дружественным соседом - Корейской Народно-Демократической Республикой", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
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Отмечается, что встреча прошла в товарищеской обстановке.
Ранее сообщалось, что Мацегора и заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль обсудили международную обстановку в контексте событий вокруг Украины и на Корейском полуострове
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая с одной стороны и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
 
В миреКНДР (Северная Корея)КитайООНСШАКорейский полуостров
 
 
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