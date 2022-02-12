https://ria.ru/20220212/koreya-1772424166.html

Послы России и Китая в КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Послы России и Китая в КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 12.02.2022

Послы России и Китая в КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова и отношения Москвы и... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:42

2022-02-12T10:42

2022-02-12T10:42

в мире

кндр (северная корея)

китай

оон

сша

корейский полуостров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_145:2348:3170:4050_1920x0_80_0_0_3a2903a34db5fa253a4744d969fa8982.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова и отношения Москвы и Пекина, сообщила российская дипмиссия в Северной Корее."Двенадцатого февраля в посольстве КНР состоялась беседа руководителя российской дипломатической миссии А.И.Мацегоры с временным поверенным в делах Китая в КНДР Сунь Хунляном. Дипломаты обменялись мнениями о складывающейся вокруг Корейского полуострова обстановке, поделились оценками состояния двусторонних отношений с дружественным соседом - Корейской Народно-Демократической Республикой", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Отмечается, что встреча прошла в товарищеской обстановке.Ранее сообщалось, что Мацегора и заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль обсудили международную обстановку в контексте событий вокруг Украины и на Корейском полуостровеКорейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая с одной стороны и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.

https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767543207.html

кндр (северная корея)

китай

сша

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), китай, оон, сша, корейский полуостров