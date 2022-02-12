https://ria.ru/20220212/komarovskiy-1772511655.html

Не принимайте это лекарство: опасная ошибка при головной боли

Названа распространенная ошибка при головной боли - РИА Новости, 12.02.2022

Не принимайте это лекарство: опасная ошибка при головной боли

При сильной головной боли нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными, заявил в эфире телеканала "Украина" врач и... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T21:17

2022-02-12T21:17

2022-02-12T23:32

общество

здоровье - общество

евгений комаровский

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. При сильной головной боли нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными, заявил в эфире телеканала "Украина" врач и телеведущий Евгений Комаровский."Надо использовать препарат в жидкой лекарственной форме. Например, не таблетку, а сироп", — посоветовал специалист.При интенсивной головной боли может возникнуть спазм сосудов, и таблетка будет "лежать в желудке и не всасываться", сказал он.Медик также напомнил о существенной разнице между головной болью и мигренью. При последней головные боли будут эпизодически повторяться и носить приступообразный характер. При этом продолжительность приступа может длиться от четырех часов до трех суток.По словам Комаровского, боль при мигрени интенсивная, односторонняя в большинстве случаев, резко усиливается при физической нагрузке. Еще она может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и вызывать тошноту.

https://rsport.ria.ru/20210927/migren-1751959072.html

https://ria.ru/20210830/bol-1747775285.html

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общество, здоровье - общество, евгений комаровский