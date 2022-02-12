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Не принимайте это лекарство: опасная ошибка при головной боли
Названа распространенная ошибка при головной боли - РИА Новости, 12.02.2022
Не принимайте это лекарство: опасная ошибка при головной боли
При сильной головной боли нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными, заявил в эфире телеканала "Украина" врач и... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T21:17
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общество
здоровье - общество
евгений комаровский
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. При сильной головной боли нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными, заявил в эфире телеканала "Украина" врач и телеведущий Евгений Комаровский."Надо использовать препарат в жидкой лекарственной форме. Например, не таблетку, а сироп", — посоветовал специалист.При интенсивной головной боли может возникнуть спазм сосудов, и таблетка будет "лежать в желудке и не всасываться", сказал он.Медик также напомнил о существенной разнице между головной болью и мигренью. При последней головные боли будут эпизодически повторяться и носить приступообразный характер. При этом продолжительность приступа может длиться от четырех часов до трех суток.По словам Комаровского, боль при мигрени интенсивная, односторонняя в большинстве случаев, резко усиливается при физической нагрузке. Еще она может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и вызывать тошноту.
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общество, здоровье - общество, евгений комаровский
21:17 12.02.2022 (обновлено: 23:32 12.02.2022)
 
Названа распространенная ошибка при головной боли

Врач Комаровский: при интенсивной головной боли лучше принимать лекарство в виде сиропа

© Sputnik / Batyrshin Timur Врач Евгений Комаровский
Врач Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Batyrshin Timur
Врач Евгений Комаровский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. При сильной головной боли нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными, заявил в эфире телеканала "Украина" врач и телеведущий Евгений Комаровский.
"Надо использовать препарат в жидкой лекарственной форме. Например, не таблетку, а сироп", — посоветовал специалист.
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При интенсивной головной боли может возникнуть спазм сосудов, и таблетка будет "лежать в желудке и не всасываться", сказал он.
Медик также напомнил о существенной разнице между головной болью и мигренью. При последней головные боли будут эпизодически повторяться и носить приступообразный характер. При этом продолжительность приступа может длиться от четырех часов до трех суток.
По словам Комаровского, боль при мигрени интенсивная, односторонняя в большинстве случаев, резко усиливается при физической нагрузке. Еще она может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и вызывать тошноту.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоЕвгений Комаровский
 
 
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