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Лукашенко назвал творчество Зинаиды Кириенко неоценимым вкладом в искусство
Лукашенко назвал творчество Зинаиды Кириенко неоценимым вкладом в искусство - РИА Новости, 12.02.2022
Лукашенко назвал творчество Зинаиды Кириенко неоценимым вкладом в искусство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:34
2022-02-12T16:34
2022-02-12T16:34
зинаида кириенко
умерла зинаида кириенко
александр лукашенко
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, сообщила в субботу пресс-служба главы белорусского государства.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.Согласно сообщению, в соболезновании "Лукашенко подчеркнул, что творчество Зинаиды Кириенко, направленное на созидание и сохранение лучших культурных традиций, - неоценимый вклад в духовную сокровищницу белорусского и российского искусства"."Ушла из жизни яркая и талантливая актриса. Ее необыкновенная и искренняя игра восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - процитировали там соболезнование.Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
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зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, александр лукашенко
Лукашенко назвал творчество Зинаиды Кириенко неоценимым вкладом в искусство
Президент Белоруссии Лукашенко: игра Зинаиды Кириенко восхищала публику силой характера