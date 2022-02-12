https://ria.ru/20220212/kirienko-1772458069.html

Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности актерской профессии

Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности актерской профессии - РИА Новости, 12.02.2022

Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности актерской профессии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности своей профессии, телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким опубликована... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T14:49

2022-02-12T14:49

2022-02-12T15:06

культура

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россия

умерла зинаида кириенко

зинаида кириенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности своей профессии, телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким опубликована на сайте кабмина."Всю свою жизнь Зинаида Михайловна Кириенко являлась примером преданности своей профессии, была душевно щедрым, открытым и неординарным человеком. Такой она и останется в сердцах миллионов зрителей", - заявил Мишустин.Глава правительства особенно отметил образы актрисы в фильмах "Тихий Дон", "Судьба человека", "Казаки" и "Любовь земная", которые вошли в золотой фонд киноискусства.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Свои соболезнования родным и близким артистки также выразили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20220212/kirienko-1772436727.html

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кино и сериалы, россия, умерла зинаида кириенко, зинаида кириенко, михаил мишустин