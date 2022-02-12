14:49 12.02.2022 (обновлено: 15:06 12.02.2022)
Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности актерской профессии
Премьер Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности актерской профессии
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗинаида Кириенко на съемках кинофильма "Любовь земная"
Зинаида Кириенко на съемках кинофильма "Любовь земная". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности своей профессии, телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким опубликована на сайте кабмина.
"Всю свою жизнь Зинаида Михайловна Кириенко являлась примером преданности своей профессии, была душевно щедрым, открытым и неординарным человеком. Такой она и останется в сердцах миллионов зрителей", - заявил Мишустин.
Глава правительства особенно отметил образы актрисы в фильмах "Тихий Дон", "Судьба человека", "Казаки" и "Любовь земная", которые вошли в золотой фонд киноискусства.
"В Зинаиде Михайловне органично сочетались уникальный драматический дар, редкая красота и обаяние, тонкий вкус. Она умела создать особую атмосферу в кадре и на сцене, была естественной, удивительно точно передавала характер, чувства, переживания своих героинь, всегда излучала любовь", - добавил премьер-министр.
Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Свои соболезнования родным и близким артистки также выразили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.