Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/kirienko-1772456435.html
Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния
Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния - РИА Новости, 12.02.2022
Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:35
2022-02-12T15:16
зинаида кириенко
умерла зинаида кириенко
сергей собянин
рсфср
союз кинематографистов рф
михаил мишустин
владимир путин
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94849/18/948491862_0:411:1390:1193_1920x0_80_0_0_562d2ebd2f4b988f714a2a0295a3d56f.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на сайте мэра столицы."Ушла из жизни Зинаида Михайловна Кириенко - актриса удивительной красоты и обаяния, вписавшая много светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства. Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа. Большой отклик в душе любителей романсов нашло проникновенное вокальное творчество Зинаиды Михайловны", - сказал Собянин.Мэр добавил, что с россиянами навсегда останется светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке.Мэр добавил, что с россиянами навсегда останется светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Свои соболезнования родным артистки также выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220212/proschanie-1772438509.html
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94849/18/948491862_0:281:1390:1324_1920x0_80_0_0_fddf243b7a8856500d483d4cb111df20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, сергей собянин, рсфср, союз кинематографистов рф, михаил мишустин, владимир путин, культура
14:35 12.02.2022 (обновлено: 15:16 12.02.2022)
 
Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния

Мэр Москвы Собянин: Зинаида Кириенко подарила зрителям десятки незабываемых образов

© РИА Новости / В. Малышев / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Зинаида Кириенко
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / В. Малышев
Перейти в фотобанк
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на сайте мэра столицы.
"Ушла из жизни Зинаида Михайловна Кириенко - актриса удивительной красоты и обаяния, вписавшая много светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства. Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа. Большой отклик в душе любителей романсов нашло проникновенное вокальное творчество Зинаиды Михайловны", - сказал Собянин.
Мэр добавил, что с россиянами навсегда останется светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке.
Мэр добавил, что с россиянами навсегда останется светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке.
Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Свои соболезнования родным артистки также выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
Актриса Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12:18Культура
Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Доме кино
 
Зинаида КириенкоУмерла Зинаида КириенкоСергей СобянинРСФСРСоюз кинематографистов РФМихаил МишустинВладимир ПутинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала