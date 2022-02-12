https://ria.ru/20220212/kirienko-1772456435.html

Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния

Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния - РИА Новости, 12.02.2022

Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T14:35

2022-02-12T14:35

2022-02-12T15:16

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умерла зинаида кириенко

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михаил мишустин

владимир путин

культура

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на сайте мэра столицы."Ушла из жизни Зинаида Михайловна Кириенко - актриса удивительной красоты и обаяния, вписавшая много светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства. Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа. Большой отклик в душе любителей романсов нашло проникновенное вокальное творчество Зинаиды Михайловны", - сказал Собянин.Мэр добавил, что с россиянами навсегда останется светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке.Мэр добавил, что с россиянами навсегда останется светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Свои соболезнования родным артистки также выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220212/proschanie-1772438509.html

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зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, сергей собянин, рсфср, союз кинематографистов рф, михаил мишустин, владимир путин, культура