https://ria.ru/20220212/kirienko-1772456435.html
Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния
Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния - РИА Новости, 12.02.2022
Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:35
2022-02-12T14:35
2022-02-12T15:16
зинаида кириенко
умерла зинаида кириенко
сергей собянин
рсфср
союз кинематографистов рф
михаил мишустин
владимир путин
культура
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на сайте мэра столицы."Ушла из жизни Зинаида Михайловна Кириенко - актриса удивительной красоты и обаяния, вписавшая много светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства. Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа. Большой отклик в душе любителей романсов нашло проникновенное вокальное творчество Зинаиды Михайловны", - сказал Собянин.Мэр добавил, что с россиянами навсегда останется светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке.Мэр добавил, что с россиянами навсегда останется светлая память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Свои соболезнования родным артистки также выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220212/proschanie-1772438509.html
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зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, сергей собянин, рсфср, союз кинематографистов рф, михаил мишустин, владимир путин, культура
14:35 12.02.2022 (обновлено: 15:16 12.02.2022)
Собянин назвал Зинаиду Кириенко актрисой удивительной красоты и обаяния
Мэр Москвы Собянин: Зинаида Кириенко подарила зрителям десятки незабываемых образов