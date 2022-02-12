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https://ria.ru/20220212/kirienko-1772453687.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Зинаиды Кириенко
Путин выразил соболезнования из-за смерти Зинаиды Кириенко - РИА Новости, 12.02.2022
Путин выразил соболезнования из-за смерти Зинаиды Кириенко
Президент России Владимир Путин назвал смерть Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой для отечественной культуры, телеграмма с соболезнованием ее родным и... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:12
2022-02-12T14:12
зинаида кириенко
умерла зинаида кириенко
владимир путин
союз кинематографистов рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал смерть Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой для отечественной культуры, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход – большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры", - сказал президент.Путин добавил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли актрисы, добрая и светлая память о ней.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.По его словам, образы, которые Кириенко создавала в театре и кино, были узнаваемы и любимы зрителями. Среди работ актрисы сенатор выделил роль Натальи Мелеховой в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова.
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зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, владимир путин, союз кинематографистов рф
14:12 12.02.2022
 
Путин выразил соболезнования из-за смерти Зинаиды Кириенко

Президент Путин: творческое наследие Зинаиды Кириенко навсегда останется с россиянами

© РИА Новости / В. Бондарев / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка РСФСР Зинаида Кириенко
Заслуженная артистка РСФСР Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в фотобанк
Заслуженная артистка РСФСР Зинаида Кириенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал смерть Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой для отечественной культуры, телеграмма с соболезнованием ее родным и близким опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход – большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры", - сказал президент.
Путин добавил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли актрисы, добрая и светлая память о ней.
Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.
По его словам, образы, которые Кириенко создавала в театре и кино, были узнаваемы и любимы зрителями. Среди работ актрисы сенатор выделил роль Натальи Мелеховой в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова.
Советская киноактриса Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12:10
Биография Зинаиды Кириенко
 
Зинаида КириенкоУмерла Зинаида КириенкоВладимир ПутинСоюз кинематографистов РФ
 
 
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