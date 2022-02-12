https://ria.ru/20220212/kirienko-1772443344.html

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко - РИА Новости, 12.02.2022

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была истинной актрисой по призванию, она оставила заметный след в летописи отечественного театрального и киноискусства, РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:47

2022-02-12T12:47

2022-02-12T12:47

культура

новости культуры

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

умерла зинаида кириенко

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была истинной актрисой по призванию, она оставила заметный след в летописи отечественного театрального и киноискусства, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она отметила, что Кириенко удалось через года пронести любовь к своей профессии и зрителям, а ее "яркое и многогранное творчество навсегда останется в сердцах коллег и преданных поклонников"."Перед болью потери бессильны любые слова. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - заключила Любимова.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

https://ria.ru/20220212/kirienko-1772436727.html

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новости культуры, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), умерла зинаида кириенко