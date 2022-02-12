https://ria.ru/20220212/kino-1772353686.html

Джей Ло ищет любовь, Бандерас сокровища, а Раппопорт сына. Что идет в кино

Джей Ло ищет любовь, Бандерас сокровища, а Раппопорт сына. Что идет в кино - РИА Новости, 12.02.2022

Джей Ло ищет любовь, Бандерас сокровища, а Раппопорт сына. Что идет в кино

В прокате — фильмы противоположных жанров и настроений. Том Холланд с Марком Уолбергом в "Анчартед" ищут сокровища Магеллана, Дженнифер Лопес возвращается в... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:00

2022-02-12T08:14

дженнифер лоуренс

ксения раппопорт

антонио бандерас

владимир битоков

нальчик

александр сокуров

культура

том холланд

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — фильмы противоположных жанров и настроений. Том Холланд с Марком Уолбергом в "Анчартед" ищут сокровища Магеллана, Дженнифер Лопес возвращается в любимый жанр ромкома в "Первом встречном", "Венецианские тайны" показывают мистику города на воде, а "Мама, я дома" с Ксенией Раппопорт и Юрой Борисовым — драма о борьбе сильной женщины. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.Человек-паук становится искателем сокровищГлавный боевик недели — приключенческий экшен "Анчартед: на картах не значится", основанный на серии консольных игр Uncharted. В главных ролях — Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас.Это история о том, как охотник за кладами Виктор (Салли) Салливан (Уолберг) предлагает смекалистому Нейтану (Холланд) объединиться и отправиться на поиски сокровищ Фернана Магеллана, которые были утрачены пять веков назад. Теперь напарники должны опередить Сантьяго Монкада (Бандерас), который считает, что реликвии принадлежат ему. Ведь именно его семья спонсировала экспедицию Магеллана несколько столетий назад.Для Нейта, выросшего на историях о путешествиях Магеллана, поиск сокровищ — еще и шанс найти пропавшего брата. А Салли интересует только золото. У каждого свои интересы и цели.Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер, который снимал "Венома" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". По его мнению, работать над сюжетом, основанным на компьютерной игре, было интересно, поскольку материал проверен временем. Юмористичные моменты и отношения персонажей четко определены.При этом кинематографисты сделали акцент на спецэффектах, трюках и экшене: герои выпадают из самолета без парашюта, прыгают по грузовым контейнерам, нарушают законы гравитации, демонстрируя удивительную ловкость. И, конечно, не обошлось без отсылок к "Индиане Джонсу" и "Пиратам Карибского моря".Дженнифер Лопес ищет любовьКо Дню святого Валентина выходит фильм "Первый встречный": в нем Дженнифер Лопес возвращается к привычному образу героини ромкома.Она играет поп-диву Кэт, которая встречается с другим звездным артистом, Бастианом. Они собираются пожениться прямо на глазах поклонников и транслировать церемонию онлайн на весь мир.Чарли (Оуэн Уилсон) — школьный учитель математики в разводе. Его дочь Лу уговаривает Кэт пойти на концерт. Перед началом шоу Кэт узнает, что Бастиан ей изменил. Она пытается прийти в себя и понять, что делать со свадьбой. Но тут замечает Чарли в толпе и, поддавшись эмоциям, решает выйти за него замуж.Им придется не только узнать друг друга. Кэт надо научиться заново доверять людям, а Чарли — увидеть в жене настоящую личность, которая скрывается за красивыми картинками в соцсетях и таблоидах. Фильм получился смесью "Ноттинг Хилла" и "Римских каникул" в версии XXI века. Он точно поднимет настроение и позволит помечтать под отличную поп-музыку.Итальянский триллерТакже в прокате "Венецианские тайны" — мистический триллер в антураже богато украшенных дворцов и туманных каналов.Режиссер Стефано Мордини рассказывает пугающую психологическую историю на фоне пейзажей зимней Венеции.Главный герой — Марко, чей сын погибает при странных обстоятельствах. Через несколько лет его начинает преследовать странная богатая незнакомка — новая хозяйка квартиры в особняке на Гранд-канале, где произошла трагедия.По словам женщины, в комнате его погибшего сына творятся странные вещи. Марко испуган и заинтригован. Он решает провести собственное расследование.Главное достоинство картины — актеры (лауреаты Венецианского кинофестиваля разных лет Стефано Аккорси, Валерия Голино, Майя Санса, актриса и певица Серена Росси), а также виды. Город на воде показан с точки зрения местных жителей, а не туристов.Венеция становится одним из главных действующих лиц истории, а элегантная и таинственная манера съемки добавляет саспенса.Драма в НальчикеЕще одна премьера — картина Владимира Битокова "Мама, я дома" с Юрой Борисовым и Ксенией Раппопорт.Это история Тони (Раппопорт), которая работает водителем автобуса на окраине Нальчика и ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Матери сообщают, что ее мальчик убит. Но она сопоставляет факты и приходит к выводу, что этого не могло произойти. Сначала требует вернуть сына, а потом у нее в квартире появляется странный молодой человек.Битоков, ученик Александра Сокурова, рассказывает эмоциональную, человечную, понятную любому зрителю историю. Драма, в которой герои стремятся найти поддержку друг в друге, выстроена тонко и трогательно. Здесь нет типичных протагонистов и антагонистов. Каждый персонаж важен для истории, их поступки понятны и объяснимы.Интересно, что режиссер намеренно стремился избегать кинореференсов. Единственная отсылка к искусству — картина "Мир Кристины" Эндрю Уайета. На ней изображена женщина, которая прилегла в поле и смотрит на дом в отдалении."Картина кажется даже романтической — красивая девушка в поле, взгляд устремлен вдаль, — отмечает Битоков. — Но когда узнаешь историю героини, становится просто страшно."В фильме есть схожий момент, который становится своеобразной точкой отсчета для всего, что произойдет с героями.Важную роль играют цвета (сдержанные оттенки коричневого и серого) и своеобразная динамика (съемка велась и ручной, и статичной камерой). Каждая деталь делает ленту "Мама, я дома" фильмом, который хочется смотреть, не отвлекаясь ни на что другое.

https://ria.ru/20220207/kino-1771114633.html

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