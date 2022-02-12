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Глава МИД Канады призвала сограждан немедленно покинуть Украину
Глава МИД Канады призвала сограждан немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Глава МИД Канады призвала сограждан немедленно покинуть Украину
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала сограждан немедленно покинуть Украину, сославшись на напряженную обстановку. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T03:31
2022-02-12T03:31
в мире
дмитрий песков
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нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала сограждан немедленно покинуть Украину, сославшись на напряженную обстановку.Она напомнила, что с 1 февраля власти Канады призывают сограждан избегать любых поездок на Украину ввиду "сохраняющихся российских угроз и рисков вооруженного конфликта".Жоли добавила, что канадские дипломаты остаются на местах и готовы оказать консульскую помощь соотечественникам. "Однако наши возможности в этой сфере могут оказаться серьезно ограничены", — добавила она.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772394199.html
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, вашингтон
03:31 12.02.2022
 
Глава МИД Канады призвала сограждан немедленно покинуть Украину

Глава МИД Канады Жоли призвала сограждан немедленно покинуть территорию Украины

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала сограждан немедленно покинуть Украину, сославшись на напряженную обстановку.

"Пока мы продолжаем тесно взаимодействовать с нашими партнерами и отслеживать ситуацию, я призываю всех канадцев на Украине принять необходимые меры и покинуть страну сейчас же", — сказано в ее заявлении.

Она напомнила, что с 1 февраля власти Канады призывают сограждан избегать любых поездок на Украину ввиду "сохраняющихся российских угроз и рисков вооруженного конфликта".
Жоли добавила, что канадские дипломаты остаются на местах и готовы оказать консульскую помощь соотечественникам. "Однако наши возможности в этой сфере могут оказаться серьезно ограничены", — добавила она.
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00:09
МИД Латвии призвал граждан незамедлительно покинуть Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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