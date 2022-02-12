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В Госдепе назвали причины сокращения документации посольства в Киеве
В Госдепе назвали причины сокращения документации посольства в Киеве - РИА Новости, 12.02.2022
В Госдепе назвали причины сокращения документации посольства в Киеве
Госдепартамент США "сокращает объемы" секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве из-за непредсказуемости ситуации в сфере безопасности,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:40
2022-02-12T17:25
государственный департамент сша
сша
в мире
россия
киев
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госдепартамент США "сокращает объемы" секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве из-за непредсказуемости ситуации в сфере безопасности, сообщил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американского дипведомства."Мы во всех наших дипломатических учреждениях постоянно внимательно следим за секретным оборудованием и документацией, которые имеются в посольстве в период активной работы. У каждой дипмиссии есть инструкция о том, чтобы свести эти запасы к минимуму для поддержания нормальной работы… И точно так же, как мы это делали при подобных обстоятельствах в прошлом, мы предпринимаем аналогичные шаги и сейчас на случай непредвиденных обстоятельств", - сообщил представитель госдепа США.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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государственный департамент сша, сша, в мире, россия, киев, нато, украина
16:40 12.02.2022 (обновлено: 17:25 12.02.2022)
 
В Госдепе назвали причины сокращения документации посольства в Киеве

Госдеп сокращает объемы документации посольства в Киеве из-за "непредсказуемости ситуации"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госдепартамент США "сокращает объемы" секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве из-за непредсказуемости ситуации в сфере безопасности, сообщил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американского дипведомства.
"Мы во всех наших дипломатических учреждениях постоянно внимательно следим за секретным оборудованием и документацией, которые имеются в посольстве в период активной работы. У каждой дипмиссии есть инструкция о том, чтобы свести эти запасы к минимуму для поддержания нормальной работы… И точно так же, как мы это делали при подобных обстоятельствах в прошлом, мы предпринимаем аналогичные шаги и сейчас на случай непредвиденных обстоятельств", - сообщил представитель госдепа США.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
16:48
Остающиеся в Киеве дипломаты США продолжат работать с властями Украины
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
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