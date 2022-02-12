https://ria.ru/20220212/gololeditsa-1772399430.html

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.02.2022

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера воскресенья из-за гололедицы, следует из данных... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:10

2022-02-12T01:10

2022-02-12T01:10

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

россия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера воскресенья из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 21.00 13 февраля.

https://ria.ru/20220212/pogoda-1772399220.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, россия