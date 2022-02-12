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Oxford Economics: газ в Европе будет стоить намного дороже, чем ожидалось
Oxford Economics: газ в Европе будет стоить намного дороже, чем ожидалось - РИА Новости, 12.02.2022
Oxford Economics: газ в Европе будет стоить намного дороже, чем ожидалось
Газ в европейских странах в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию, прогнозирует глава направления... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:15
2022-02-12T11:17
экономика
евросоюз
еврокомиссия
евростат
россия
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Газ в европейских странах в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию, прогнозирует глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера."Сохраняющаяся геополитическая напряженность в отношениях между Россией и Украиной побудила нашу команду по сырьевым товарам существенно повысить прогноз по ценам на энергоносители на текущий год. Теперь мы ожидаем, что цены на нефть останутся высокими в течение всего 2022 года - на уровне около 86 долларов за баррель по сравнению с 73 долларами, прогнозировавшимися ранее. Аналогично и по ценам на природный газ, которые теперь, как представляется, будут намного выше в течение всего года, хотя ранее мы ожидали их быстрого падения со второго квартала", - пишет эксперт в своей заметке.Прогнозы по газу и нефти были повышены на "53% и 19% соответственно", отмечает эксперт. Эти изменения привели к значительной корректировке оценок инфляции в еврозоне, добавил эксперт. "Наш новый прогноз предполагает инфляцию в среднем на уровне 3,9% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%", - констатирует Талавера.Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, сообщал Евростат. Это стало самым высоким показателем для валютного блока, если считать по всем 19 странам, свидетельствуют материалы Евростата. Основным двигателем скачка инфляции стали цены на энергоносители, отмечала Еврокомиссия.При этом согласно графикам в заметке, в Oxford Economics все же ждут поступательного сокращения стоимости "голубого топлива" в нынешнем году: с порядка 30 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) до уровня между 20 и 25 долларами за MMBtu. В 2023 году цены могут снижаться активнее и дойти до 10 долларов, что все же выше докризисных показателей 2018, 2019 и 2020 годов.В Oxford Economics считают, что рост потребительских цен в еврозоне будет замедляться и уже в 2023 году станет ниже 2% из-за стоимости энергоносителей.Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе писала, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году. Оптовые цены на газ на спотовых рынках в Евросоюзе могут стабилизироваться со второго квартала. При этом цены в 2022 году могут быть выше, чем предполагалось осенью, а опуститься они могут весной 2023 года, считает ЕК.
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, евростат, россия, природный газ
11:15 12.02.2022 (обновлено: 11:17 12.02.2022)
 
Oxford Economics: газ в Европе будет стоить намного дороже, чем ожидалось

Эксперт Oxford Economics Талавера: газ в Европе будет стоить намного дороже, чем ожидалось

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Газ в европейских странах в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию, прогнозирует глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера.
"Сохраняющаяся геополитическая напряженность в отношениях между Россией и Украиной побудила нашу команду по сырьевым товарам существенно повысить прогноз по ценам на энергоносители на текущий год. Теперь мы ожидаем, что цены на нефть останутся высокими в течение всего 2022 года - на уровне около 86 долларов за баррель по сравнению с 73 долларами, прогнозировавшимися ранее. Аналогично и по ценам на природный газ, которые теперь, как представляется, будут намного выше в течение всего года, хотя ранее мы ожидали их быстрого падения со второго квартала", - пишет эксперт в своей заметке.
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Прогнозы по газу и нефти были повышены на "53% и 19% соответственно", отмечает эксперт. Эти изменения привели к значительной корректировке оценок инфляции в еврозоне, добавил эксперт. "Наш новый прогноз предполагает инфляцию в среднем на уровне 3,9% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%", - констатирует Талавера.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, сообщал Евростат. Это стало самым высоким показателем для валютного блока, если считать по всем 19 странам, свидетельствуют материалы Евростата. Основным двигателем скачка инфляции стали цены на энергоносители, отмечала Еврокомиссия.
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Европейцам придется терпеть повышение цен в 2022 году, заявил эксперт
При этом согласно графикам в заметке, в Oxford Economics все же ждут поступательного сокращения стоимости "голубого топлива" в нынешнем году: с порядка 30 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) до уровня между 20 и 25 долларами за MMBtu. В 2023 году цены могут снижаться активнее и дойти до 10 долларов, что все же выше докризисных показателей 2018, 2019 и 2020 годов.
В Oxford Economics считают, что рост потребительских цен в еврозоне будет замедляться и уже в 2023 году станет ниже 2% из-за стоимости энергоносителей.
Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе писала, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году. Оптовые цены на газ на спотовых рынках в Евросоюзе могут стабилизироваться со второго квартала. При этом цены в 2022 году могут быть выше, чем предполагалось осенью, а опуститься они могут весной 2023 года, считает ЕК.
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