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https://ria.ru/20220212/frantsiya-1772519696.html
На протесты во Франции вышли более 32 тысяч человек
На протесты во Франции вышли более 32 тысяч человек - РИА Новости, 12.02.2022
На протесты во Франции вышли более 32 тысяч человек
В протестных акциях против ковидных ограничений по всей Франции приняли участие более 32 тысяч человек, из них около 7,6 тысячи — в Париже, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T23:16
2022-02-12T23:35
в мире
франция
париж
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости. В протестных акциях против ковидных ограничений по всей Франции приняли участие более 32 тысяч человек, из них около 7,6 тысячи — в Париже, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.По данным главы ведомства Жеральда Дарманена, полиция задержала 54 протестующих и выписала 337 штрафов.Несмотря на то что власти французской столицы запретили акцию, часть автоколонны, получившей название "Конвой свободы", въехала на Елисейские Поля.Силовикам пришлось неоднократно применить слезоточивый газ.К вечеру полиция зачистила большую часть центральной улицы Парижа, но позднее некоторые митингующие вернулись на Елисейские Поля.По сообщениям в соцсетях, усиленные наряды силовиков продолжают дежурство и периодически применяют спецсредство.Французские автомобилисты, вдохновленные протестными акциями в Канаде, в середине недели выехали в направлении Парижа, чтобы провести акцию против ограничений, введенных из-за коронавируса.В Париже мобилизовали более семи тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог "Конвоем свободы". В субботу префектура полиции сообщила о задержании в общей сложности около 800 автомобилей на подъездах к столице.
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Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Париже
Автоколонна "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, добралась до Елисейских полей в Париже, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. Машины выехали к Триумфальной арке и на Елисейские поля, водители сигналят и скандируют лозунги, машут флагами. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ для разгона акции, которая запрещена властями.
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в мире, франция, париж, министерство внутренних дел франции
23:16 12.02.2022 (обновлено: 23:35 12.02.2022)
 
На протесты во Франции вышли более 32 тысяч человек

Более 32 тысяч человек участвовали в "Конвое свободы" во Франции

© REUTERS / Benoit TessierБронетранспортер, припаркованный у Триумфальной арки, во время подготовки к акции "Конвой свободы" в Париже
Бронетранспортер, припаркованный у Триумфальной арки, во время подготовки к акции Конвой свободы в Париже - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Бронетранспортер, припаркованный у Триумфальной арки, во время подготовки к акции "Конвой свободы" в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 фев — РИА Новости. В протестных акциях против ковидных ограничений по всей Франции приняли участие более 32 тысяч человек, из них около 7,6 тысячи — в Париже, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.
По данным главы ведомства Жеральда Дарманена, полиция задержала 54 протестующих и выписала 337 штрафов.
Несмотря на то что власти французской столицы запретили акцию, часть автоколонны, получившей название "Конвой свободы", въехала на Елисейские Поля.
Силовикам пришлось неоднократно применить слезоточивый газ.
К вечеру полиция зачистила большую часть центральной улицы Парижа, но позднее некоторые митингующие вернулись на Елисейские Поля.
По сообщениям в соцсетях, усиленные наряды силовиков продолжают дежурство и периодически применяют спецсредство.
Участники акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 15:11
Госсекретарь при МИД Франции назвал "Конвой свободы" конвоем эгоизма
Французские автомобилисты, вдохновленные протестными акциями в Канаде, в середине недели выехали в направлении Парижа, чтобы провести акцию против ограничений, введенных из-за коронавируса.
В Париже мобилизовали более семи тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог "Конвоем свободы". В субботу префектура полиции сообщила о задержании в общей сложности около 800 автомобилей на подъездах к столице.
 
В миреФранцияПарижМинистерство внутренних дел Франции
 
 
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