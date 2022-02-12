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К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни - РИА Новости, 12.02.2022
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни
Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:52
2022-02-12T17:52
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российская академия наук
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Как уточняют в "Роскосмосе", анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.Максимальное сближение небесного тела с нашей планетой, однако, будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, роскосмос, луна
17:52 12.02.2022
 
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни

К Земле в начале марта приблизится астероид 2001 CB21 размером с четыре Эйфелевы башни

© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Depositphotos / meteor
Астероид приближается к Земле
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта", - сказано в сообщении. "Роскосмос" также показал анимацию его пролета.
Как уточняют в "Роскосмосе", анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.
Максимальное сближение небесного тела с нашей планетой, однако, будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия наукРоскосмосЛуна
 
 
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