https://ria.ru/20220212/frantsiya-1772490039.html
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни - РИА Новости, 12.02.2022
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни
Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:52
2022-02-12T17:52
2022-02-12T17:52
космос - риа наука
земля
российская академия наук
роскосмос
луна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Как уточняют в "Роскосмосе", анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.Максимальное сближение небесного тела с нашей планетой, однако, будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.
земля
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, российская академия наук, роскосмос, луна
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни
К Земле в начале марта приблизится астероид 2001 CB21 размером с четыре Эйфелевы башни