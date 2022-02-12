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К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни

К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни - РИА Новости, 12.02.2022

К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни

Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:52

2022-02-12T17:52

2022-02-12T17:52

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земля

российская академия наук

роскосмос

луна

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Как уточняют в "Роскосмосе", анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.Максимальное сближение небесного тела с нашей планетой, однако, будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, роскосмос, луна